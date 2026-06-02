Συγκινεί ο Δημήτρης Σταρόβας: “Μεγάλωσα χωρίς πατέρα – Η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές και με μεγάλωσε με τη γιαγιά μου”

Μια συγκινητική συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Σταρόβας, μιλώντας για τα δύσκολά παιδικά του χρόνια, αναφέροντας την απουσία του πατέρα του από την ζωή του και την μητέρα του, η οποία έκανε τρεις δουλειές για να τα βγάλει πέρα.

Συγκεκριμένα, ο μουσικός σε συνέντευξη στην εκπομπή «Με τον Ρένο» στο ONE CHANNEL, είπε ότι ο πατέρας του εγκατέλειψε τη μητέρα του όταν έμεινε έγκυος και πέθανε σε αυτοκινητικό δυστύχημα, όταν ο ίδιος ήταν 1,5-2 ετών.

Αναφερόμενος σε εκείνη την περίοδο της ζωής του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο τον μεγάλωσε η μητέρα του, ο μουσικός είπε: «Μεγάλωσα χωρίς πατέρα. Ο πατέρας μου, ο βιολογικός, είχε αρραβωνιαστεί με τη μάνα μου και με το που έμεινε έγκυος σε εμένα, την έκανε. Ήταν φυγόπονος, ας το πούμε έτσι. Δεν τον γνώρισα ποτέ, και όταν ήμουν περίπου 1,5-2 χρόνων σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Παρ’ όλα αυτά και παρ’ όλη τη φτώχεια, μεγάλωσα σαν βασιλόπουλο. Η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές, με μεγάλωσε με τη γιαγιά μου, μια σπουδαία επίσης γυναίκα, ηρωίδα. Όπως ήτανε εκείνη την εποχή οι γυναίκες. Παρόλη λοιπόν τη φτώχεια, μεγάλωσα με προνόμια, με παιχνίδια, με πολλή αγάπη. Η μάνα μου μου μιλούσε, δεν μου είπε ποτέ ψέματα, με αντιμετώπιζε σαν μεγάλο από τότε που ήμουν παιδί. Και μάλιστα η γιαγιά μου της έλεγε “βρε χαϊβάνι, πέσε κοιμήσου, παιδί είναι, δεν καταλαβαίνει”. Κι όμως καταλάβαινα».