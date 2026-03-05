Σπύρος Μπιμπίλας: «Αυτό με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα ήταν μια βλακεία – Κάνουμε σαν αρχοντοχωριάτες»

Η παρουσία του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας του ταινίας έχει προκαλέσει αδιαμφισβήτητα μεγάλο ενδιαφέρον, όμως ο Σπύρος Μπιμπίλας φαίνεται πως έχει μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία για το θέμα.

Ο γνωστός ηθοποιός και βουλευτής, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, δεν μάσησε τα λόγια του και εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο χολιγουντιανός σταρ στη χώρα μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Σπύρος Μπιμπίλας: «Δεν θα παραιτηθώ αλλά δεν θα ασχοληθώ ξανά με την πολιτική»

Τι είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας για τον Μπραντ Πιτ

Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Μπιμπίλας σχολίασε με καυστικό τρόπο τα όσα εκτυλίχθηκαν στην Ύδρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του Πιτ εκεί, χαρακτηρίζοντας τις αντιδράσεις του κόσμου και των Μέσων ως «βλακεία».

«Αυτό που έγινε με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα, ήταν μια βλακεία. Είμαστε σαν να είμαστε αρχοντοχωριάτες. Ήρθε ένας ηθοποιός να κάνει τη δουλειά του», σχολίασε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Την ίδια ώρα, ο Μπραντ Πιτ συνεχίζει το πρόγραμμά του και έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Χαλκίδα. Στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της περιοχής, όπου πραγματοποιούνται οι λήψεις, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια, καθώς η παραγωγή επιθυμεί να διαφυλάξει την ηρεμία της διαδικασίας.

Να θυμίσουμέ οτι το κινηματογραφικό έργο με τίτλο «The Riders» βασίζεται στο σπουδαίο μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον, το οποίο το 1994 είχε φτάσει μέχρι τις υποψηφιότητες των βραβείων Booker.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: