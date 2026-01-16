Σπύρος Μπιμπίλας: «Δεν θα παραιτηθώ αλλά δεν θα ασχοληθώ ξανά με την πολιτική»
«Η πολιτική δεν μου ταίριαξε»
Καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν ο Σπύρος Μπιμπίλας και μεταξύ άλλων απάντησε στα σενάρια που τον ήθελαν να παραιτείται από τη Βουλή.
«Γράφτηκε κάπου “παραιτούμαι, φεύγω”, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αλήθεια. Τελευταία ακούω σε εκπομπές τόσα ψεύδη… ρωτήστε καλύτερα εμένα. Ποιος είπε ότι παραιτούμαι; Εγώ θα είμαι μέχρι το τέλος της θητείας, όποτε λήξει. Γιατί μπορεί να λήξει και νωρίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Δεν θα ξανασχοληθώ με το κομμάτι… ναι, να γίνω Βουλευτής. Εάν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με χρειαστεί σε κάτι άλλο, θα το κάνω», σημείωσε. «Η πολιτική μάλλον δεν μου ταίριαξε, από ό,τι κατάλαβα, μέσα στη Βουλή», συμπλήρωσε.
