Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Σπύρος Μπιμπίλας: «Δεν θα παραιτηθώ αλλά δεν θα ασχοληθώ ξανά με την πολιτική»

«Η πολιτική δεν μου ταίριαξε»

Σπύρος Μπιμπίλας: «Δεν θα παραιτηθώ αλλά δεν θα ασχοληθώ ξανά με την πολιτική»
Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν ο Σπύρος Μπιμπίλας και μεταξύ άλλων απάντησε στα σενάρια που τον ήθελαν να παραιτείται από τη Βουλή.

«Γράφτηκε κάπου “παραιτούμαι, φεύγω”, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αλήθεια. Τελευταία ακούω σε εκπομπές τόσα ψεύδη… ρωτήστε καλύτερα εμένα. Ποιος είπε ότι παραιτούμαι; Εγώ θα είμαι μέχρι το τέλος της θητείας, όποτε λήξει. Γιατί μπορεί να λήξει και νωρίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν θα ξανασχοληθώ με το κομμάτι… ναι, να γίνω Βουλευτής. Εάν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με χρειαστεί σε κάτι άλλο, θα το κάνω», σημείωσε. «Η πολιτική μάλλον δεν μου ταίριαξε, από ό,τι κατάλαβα, μέσα στη Βουλή», συμπλήρωσε.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ