Σοφία Σεϊρλή: Το Σάββατο στη Ριτσώνα το τελευταίο “αντίο” στην δημοφιλή ηθοποιό

Το τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα το Σάββατο 16 Αυγούστου στις 11:30 το πρωί θα πουν φίλοι και συγγενείς της ηθοποιού και σεναριογράφου, Σοφίας Σεϊρλή, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών μετά από πνιγμό, στους Φούρνους της Ικαρίας.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός Άγγελος Μπούρας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε πως η Σοφία Σεϊρλή θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα το Σάββατο 16 Σεπτεβρίου στις 11:30 χωρίς να πραγματοποιηθεί κάποια τελετή σε εκκλησιαστικό χώρο.

«Το Σάββατο 16 Αυγούστου στις 11:30 θα αποχαιρετήσουμε τη Σοφία μας στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας» αναφέρει στην ανάρτησή του ο ηθοποιός για τη Σοφία Σεϊρλή.

Η τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση ένα μήνα πριν από το θάνατο της

Η Σοφία Σεϊρλή ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο καλλιτεχνικό κόσμο και μάλιστα πριν από περίπου ενάμιση μήνα, στις 15 Ιουνίου είχε πραγματοποιήσει την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ως καλεσμένη στο τηλεπαιχνίδι της ΕΡΤ1 «Τα Τετράγωνα των Αστέρων».

Κατά την διάρκεια της εκπομπής είχε αφηγηθεί στη Σμαράγδα Καρύδη και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους μια χιουμοριστική ιστορία που της είχε συμβεί πριν από χρόνια στο κέντρο της Αθήνας.