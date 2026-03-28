Σοφία Παυλίδου: Το συγκινητικό μήνυμα για το γυναικείο σώμα

Η Σοφία Παυλίδου μοιράστηκε στα social media μία ιδιαίτερη ανάρτηση, αναδεικνύοντας τη μαγεία του γυναικείου σώματος και συνοδεύοντάς την με φωτογραφίες της μέσα στη θάλασσα με μαγιό.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην έμμηνο ρύση, στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες φροντίζουν και επεμβαίνουν στο σώμα τους, αλλά και στις στιγμές χαλάρωσης όταν το δέρμα αγγίζει τη θάλασσα ή απολαμβάνει τη ζεστασιά του ήλιου.

Στις φωτογραφίες, η Σοφία Παυλίδου φορά λευκό μπικίνι, είτε καθιστή είτε όρθια, πάντα μέσα στα νερά της θάλασσας.

«Κάποτε, το σώμα της γυναίκας ήξερε. Ήξερε τον ρυθμό του. Ήξερε πώς να συνδέεται. Υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι μέχρι και σχετικά πρόσφατα, ο γυναικείος κύκλος είχε πιο συχνά συγχρονισμό με το φεγγάρι. Πλέον, αυτή η σύνδεση έχει σχεδόν χαθεί. Οθόνες. Συνεχής διέγερση. Ένας τρόπος ζωής που μας κρατά αποκομμένες από τον φυσικό μας ρυθμό. Και αντί να επανασυνδεθούμε, μαθαίνουμε να παρεμβαίνουμε. Να “ρυθμίζουμε” τον κύκλο. Να τον καταστέλλουμε. Να τον αγνοούμε.

Κι όλα αυτά σ’ έναν κόσμο που ακόμα προσπαθεί να ορίσει τι επιτρέπεται και τι όχι στο γυναικείο σώμα. Κι όμως, το σώμα θυμάται. Κάθε φορά που εκτίθεσαι στον ήλιο. Κάθε φορά που μπαίνεις στη θάλασσα. Κάθε φορά που επιστρέφεις στη φύση. Δεν είναι απλά στιγμές χαλάρωσης. Είναι στιγμές επανασύνδεσης. Με τον ρυθμό σου. Με το σώμα σου. Με εσένα», έγραψε στην ανάρτηση.