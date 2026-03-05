Μάνος Παπαγιάννης: Κρίθηκε ένοχος και από τον Άρειο Πάγο για σωματική βλάβη κατά της Σοφίας Παυλίδου

Ο Μάνος Παπαγιάννης κρίθηκε οριστικά ένοχος από τον Άρειο Πάγο για την υπόθεση σωματικής βλάβης κατά της Σοφίας Παυλίδου. Η απόφαση αυτή έρχεται να επικυρώσει τις προηγούμενες δικαστικές κρίσεις, ολοκληρώνοντας μια μακρά νομική διαδρομή οκτώ ετών.

Η ηθοποιός είχε καταγγείλει δημόσια τον συνάδελφό της για βίαιη επίθεση που δέχθηκε στα καμαρίνια του θεάτρου. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο ηθοποιός την εξύβρισε και την έσπρωξε με δύναμη, προκαλώντας της τραυματισμό μετά από πτώση σε καρέκλα.

Μιλώντας στην εκπομπή “Super Κατερίνα”, ο δικηγόρος της ηθοποιού, Αλέξανδρος Μίντζιας, ανέφερε: «Μετά από 8 χρόνια είναι σημαντική δικαιοσύνη για την κυρία Παυλίδου. Ήταν εκείνη που αντέδρασε από την πρώτη στιγμή, την πρώτη ημέρα ωστόσο φτάσαμε 8 χρόνια μετά να ολοκληρώσουμε την διαδικασία. Έκατσε με συνέπεια να περιμένει την τελική δικαίωση.

Συχνά ακούμε το επιχείρημα περί σκευωρίας δεν είναι πρωτόγνωρη αυτή η στρατηγική, σημασία έχει η καταδίκη κι ότι η υπόθεση έκλεισε. Πλέον δεν έχει κάτι άλλο να συζητάμε».

Να θυμίσουμε ότι το σοβαρό αυτό περιστατικό σημειώθηκε το 2018 στα παρασκήνια της παράστασης «Πετάει – Πετάει» στο θέατρο Χυτήριο.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: