Σοφία Μουτίδου: Εγκατέλειψα το βαφτιστήρι μου γιατί δεν πήγαινε η σχέση με τους γονείς καθόλου

Η Σοφία Μουτίδου έκανε μία προσωπική αποκάλυψη, λέγοντας ότι σταμάτησε να έχει σχέσεις με το βαφτιστήρι της διότι δεν είχε καλή σχέση με τους γονείς του παιδιού.

Η γνωστή ηθοποιός έκανε αυτή τη δήλωση το βράδυ της Πέμπτης (09/01) στην εκπομπή «Real View». δημιουργώντας απορίες στις συμπαρουσιάστριες της.

«Εγκατέλειψα τη σχέση κι άφησα και το παιδί χωρίς νονά», εξομολογήθηκε δημοσίως η Σοφία Μουτίδου.

«Εμένα με εγκατέλειψε η νονά», δήλωσε με τη σειρά της η Δάφνη Καραβοκύρη.

«Εγκατέλειψα (σ.σ. το βαφτιστήρι μου), δεν το άφησα στη μοίρα του. Εγκατέλειψα τη σχέση», διευκρίνισε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός, χωρίς να αναφέρει τους λόγους.

Αμέσως μετά, η Ελίνα Παπίλα θέλησε να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες κι τη ρώτησε για ποιον λόγο έπαψε να βλέπει το παιδί στο οποίο έγινε πνευματική μητέρα.

«Γιατί;», ρώτησε η Ελίνα Παπίλα.

«Γιατί δεν πήγαινε η σχέση με τους γονείς καθόλου», παραδέχτηκε η Σοφία Μουτίδου, προσθέτοντας: «Όχι λόγω του παιδιού όμως».

«Δεν ήμασταν φίλοι πριν με τους γονείς. Αυτά είναι τα λάθη. Ούτε από υποχρέωση έγινε. Ήθελα να πω ότι το κουμπαριλίκι κάπως δεν βαστάει, παιδιά», δήλωσε στη συνέχεια.