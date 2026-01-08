Μουτίδου για Βαρουφάκη: «Είναι ειλικρινής – Πολλά δημόσια πρόσωπα έχουν κάνει ναρκωτικά και δεν το λένε»

Η Σοφία Μουτίδου σχολίασε στην εκπομπή «Real View» την παραδοχή του Γιάνη Βαρουφάκη πως είχε δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες στο παρελθόν. Η συζήτηση στο Open επικεντρώθηκε στον απόηχο που προκάλεσαν οι συγκεκριμένες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΜέΡΑ25.

Η γνωστή ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στην ειλικρίνεια που επέδειξε ο πολιτικός κατά τη διάρκεια της εξομολόγησής του και επισήμανε τον άμεσο και αυθεντικό τρόπο με τον οποίο επέλεξε να επικοινωνήσει αυτή την προσωπική του εμπειρία στο κοινό.

Aρχικά, η Σοφία Μουτίδου ανέφερε: «Το πρώτο που θα πω είναι ότι δεν μπαίνει θέμα έξυπνου και βλάκα, όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι ειλικρίνειας. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών, ακόμα και δημόσια πρόσωπα, και δεν το λένε σε καμία συνέντευξη».

Η ηθοποιός τόνισε: «Για παράδειγμα, ο Bill Clinton είχε πει ότι στα σχολικά του χρόνια είχε καπνίσει χασίς. Εγώ είμαι υπέρ της ειλικρίνειας ενός δημόσιου προσώπου. Να βγει κάποιος και να πει «ναι, έκανα χρήση, ναι, έκανα κάτι που ήταν παραβατικό». Στη δημόσια δήλωση είναι πάρα πολύ σημαντικό να δει κάποιος ότι ένας άλλος άνθρωπος δεν φύτρωσε, γεννήθηκε, έμπλεξε και ξέμπλεξε. Το θεωρώ πολύ ειλικρινές».

«Είναι πολύ πιο ειλικρινές από το να λέμε στις κάμερες “όχι” και όταν αυτές κλείνουν να λέμε “κι εγώ το έκανα”. Παραδέχομαι τη δημόσια δήλωση, αλλά δεν είμαι φαν με τον τρόπο που το είπε ο Βαρουφάκης», δήλωσε η Σοφία Μουτίδου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: