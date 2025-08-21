Σοφία Κουρτίδου: Εσπευσμένα στο χειρουργείο η τραγουδίστρια – Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Η Σοφία Κουρτίδου μπήκε εσπευσμένα στο χειρουργείο με τον σύζυγό της, Γιάννη Σεβδικαλή, να βρίσκεται όπως πάντα στο πλευρό της. Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια η τραγουδίστρια μέσω μίας ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τονίζοντας ότι αυτή η περιπέτεια υγείας την έκανε να σκεφτεί πόσο πολύ αγαπά την ζωή της και πως τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

“Η αγάπη μπορεί να σε κάνει να τραγουδάς ακόμη και αμέσως μετά από ένα χειρουργείο. Όταν με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι πρέπει εσπευσμένα να χειρουργηθώ, το μόνο που σκεφτόμουν είναι πόσο ευτυχισμένη είμαι και πόσο πολύ θέλω τη ζωή μου. Ότι θέλω απλά να ολοκληρωθεί η επέμβαση, να ανοίξω τα μάτια μου και να δω τον Γιάννη μου, που όλα μου τα γιάνει”, έγραψε αρχικά η Σοφία Κουρτίδου.

“Κι έτσι κι έγινε. Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη που άνοιξα τα μάτια μου και είδα τον άνθρωπό μου… το αγαπημένο μου οτιδήποτε… όπως πάντα δίπλα μου. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, ένας ξαφνικός πόνος με οδήγησε στο νοσοκομείο και σε λίγες ώρες είχα ήδη χειρουργηθεί. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, μην αγνοείτε ποτέ τα σημάδια του σώματός σας. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και μόνο η αγάπη μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε τόσο ζωντανοί και να δίνει στη ζωή τόσο μεγάλη αξία”, συνέχισε η Σοφία Κουρτίδου.

“Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου με τις πράξεις αλλά και με τη σκέψη τους. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη”, σημείωσε κλείνοντας η Σοφία Κουρτίδου.