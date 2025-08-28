Σοφία Καρβέλα: «Θα καταλάβαινες τόσα πολλά για εμένα αν ποτέ γνώριζες αυτόν» γράφει για τον πατέρα της

Η Σοφία Καρβέλα μοιράστηκε πρόσφατα μια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα, στα social media, όπου τον αποκάλεσε ως την κινητήρια δύναμη πίσω από την ύπαρξή της. Μέσω της ανάρτησης, η ίδια αναφέρει χαρακτηριστικά πως όποιος γνωρίζει τον πατέρα της, θα μπορεί να καταλάβει πολλά στοιχεία της προσωπικότητάς της.

Πιο συγκεκριμένα, στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Σοφία Καρβέλα, ο Νίκος Καρβέλας ποζάρει με το ιδιαίτερο στιλ του, έχοντας το βλέμμα του στραμμένο μακριά από τον φακό.

Η Σοφία Καρβέλα έγραψε χαρακτηριστικά: «Κόσμε, θα καταλάβαινες τόσα πολλά για εμένα αν ποτέ γνώριζες αυτόν. Το σπέρμα που είναι υπεύθυνο για την ύπαρξή μου».

Η σχέση της με τον πατέρα της είναι ιδιαίτερα στενή, όπως φαίνεται και από τις σπάνιες αλλά ειλικρινείς αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια έχει δηλώσει πολλές φορές πως ο Νίκος Καρβέλας υπήρξε καθοριστική επιρροή στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς της, τονίζοντας ότι η εκκεντρική και αντισυμβατική του φύση αντικατοπτρίζεται και στον δικό της χαρακτήρα.

Η Σοφία Καρβέλα δεν διστάζει να εκφράζει δημόσια τον θαυμασμό και την αγάπη της για τον πατέρα της, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τη βαθιά και ουσιαστική σχέση που τους ενώνει.

Η ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα: