Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν ασχολούμαι με τις προηγούμενες χρονιές – Κοιτάω αυτό που έρχεται»

Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour», την οποία υπογράφει σκηνοθετικά η Σμαράγδα Καρύδη, βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για να καταγράψει τις πρώτες αντιδράσεις της δημιουργού. Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μοιράστηκε με το κοινό όσα κρατάει από τη χρονιά που άφησε πίσω της.

«Έτσι όπως είναι τα πράγματα στον κόσμο, νομίζω ότι το πρώτο που εύχεται κανείς είναι η ειρήνη. Κάθε χρονιά εγώ κοιτάω μπροστά και πηγαίνω στο επόμενο, δεν ασχολούμαι με το τι έγινε πίσω. Λέω ότι καλώς να ‘ρθει ό,τι είναι να ‘ρθει και θα ‘ναι πάντα καλύτερο», δήλωσε η Σμαράγδα Καρύδη.

Να θυμίσουμε ότι η είδηση για τον χωρισμό της Σμαράγδας Καρύδη και του Θοδωρή Αθερίδη μετά από μια κοινή πορεία 23 ετών έγινε γνωστή στις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Ο χωρισμός των δύο ηθοποιών φέρεται να είναι συναινετικός και η απόφαση ελήφθη σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού πριν από περίπου δυόμιση μήνες, με το ζευγάρι να ζει πλέον σε διαφορετικές στέγες.