Σμαράγδα Καρύδη: Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό από τον Θοδωρή Αθερίδη (pics)

Στο θέατρο Ακροπόλ και τη μουσική παράσταση «Hotel Amour», την οποία σκηνοθετεί, βρέθηκε η Σμαράγδα Καρύδη το βράδυ της Δευτέρας (12/1). Η γνωστή ηθοποιός πόζαρε στο φωτογραφικό φακό στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την είδηση του χωρισμού της από τον Θοδωρή Αθερίδη, ένα γεγονός που απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικότερα, μετά από δύο δεκαετίες κοινής πορείας, το ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστές πορείες στην προσωπική του ζωή, όπως έγινε γνωστό λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους είχε καταγραφεί στα μέσα Οκτωβρίου στην έναρξη της παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς, όπου πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής Αθερίδης.

Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις λίγες εβδομάδες πριν γίνει γνωστή η είδηση του χωρισμού, η ηθοποιός είχε παραχωρήσει μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «The 2Night Show» τον Δεκέμβριο.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της εμφάνισης, είχε αναφερθεί στον Θοδωρή Αθερίδη με τρυφερό αλλά διακριτικό τρόπο. Η ίδια είχε τονίσει πως αποφεύγει συνειδητά να εισέρχεται σε λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή, καθώς γνωρίζει καλά πώς αυτές οι αναφορές συχνά μετατρέπονται σε τίτλους δημοσιευμάτων.

Η Σμαράγδα Καρύδη, παρά τη δεδομένη συναισθηματική φόρτιση της περιόδου, έδειξε να επικεντρώνεται πλήρως στα επαγγελματικά της καθήκοντα, επιλέγοντας να διατηρήσει τη διακριτικότητα που τη χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.

Δείτε παρακάτω την Σμαράγδα Καρύδη:

