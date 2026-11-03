Ουκρανία: Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης στο Κίεβο – «Εξαιρετικά δύσκολη» η κατάσταση, λέει ο δήμαρχος

Στην Ουκρανία, η κατάσταση με την ηλεκτροδότηση στο Κίεβο χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά δύσκολη», σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, μετά τις διαδοχικές ρωσικές επιθέσεις που έχουν πλήξει τις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Η Ουκρανία φοβάται μια επανάληψη της εικόνας του χειμώνα του 2025, όταν τα ρωσικά πλήγματα κατέστρεψαν τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και άφησαν εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν.

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Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε τις τελευταίες ημέρες νέες επιθέσεις κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, προκαλώντας ήδη διακοπές ηλεκτροδότησης.

“Η κατάσταση στο θέμα του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια στο Κίεβο είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ο εχθρός συνεχίζει να καταστρέφει το ενιαίο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας”, έγραψε ο Κλίτσκο στο Telegram.

“Τόσο η παραγωγή όσο και η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας επλήγησαν σε όλη τη χώρα”, υπογράμμισε, κάνοντας λόγο επίσης για προβλήματα υδροδότησης και λειτουργίας των δημόσιων μεταφορών.

Η ιδιωτική εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας DTEK ανέφερε “σοβαρές καταστροφές” στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία και ζημιές σε εγκαταστάσεις στην περιοχή της Οδησσού (νότια), και αλλού.

“Στο Κίεβο είναι που η κατάσταση είναι τώρα η πιο κρίσιμη”, επιβεβαίωσε, δηλώνοντας ότι προχώρησε σε έκτακτες διακοπές ρεύματος.

Ο υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμιχάλ κατηγόρησε από την πλευρά του τη Μόσχα ότι “κατηύθυνε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς έναν σημαντικό υποσταθμό για τη σταθερή λειτουργία του πυρηνικού σταθμού του Χμελνίτσκι”, καταγγέλλοντας “σοβαρή κλιμάκωση”.

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Από την πλευρά της, η Ουκρανία πλήττει συχνά διυλιστήρια, αποθήκες πετρελαίου και άλλες ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ