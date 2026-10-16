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LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στο θέατρο – Το βίντεο που ανέβασε

Τον καμαρώνει σε κάθε επαγγελματικό του βήμα

Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στο θέατρο – Το βίντεο που ανέβασε
DEBATER NEWSROOM

Η Δέσποινα Βανδή έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Σωσμένος», προκειμένου να απολαύσει τον Βασίλη Μπισμπίκη επί σκηνής. Η τραγουδίστρια βρίσκεται σταθερά δίπλα στον σύντροφό της και φροντίζει να τον στηρίζει στις επαγγελματικές του δραστηριότητες, συμμετέχοντας στις σημαντικές στιγμές της πορείας του.

Η τραγουδίστρια δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τόσο σημαντική βραδιά για τον Βασίλη Μπισμπίκη. Μάλιστα, η Δέσποινα Βανδή παρακολούθησε την παράσταση και λίγο μετά το τέλος της, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με το κοινό να χειροκροτεί τους ηθοποιούς, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη θεατρική βραδιά.

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Δείτε παρακάτω το σχετικό στιγμιότυπο:

Φωτογραφία

Υπενθυμίζεται ότι η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι ένα από τα ζευγάρια που έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τα social media τα τελευταία χρόνια. Οι δυο τους δεν κρύβουν τη σχέση τους ενώ συχνά στηρίζουν ο ένας τον άλλον σε σημαντικές στιγμές, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή.

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