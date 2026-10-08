Ουρανία Μελαμπιανάκη Ξυλούρη: “Κλαίω ακόμη που ζω εγώ και ο Νίκος έχει φύγει εδώ και 46 χρόνια”

Ο Νίκος Ξυλούρης παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής, με τη ζωή και το έργο του να συνεχίζουν να εμπνέουν και να συγκινούν. Η θεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» έκανε πρεμιέρα το απόγευμα της Τετάρτης (8/10), τιμώντας τη μνήμη και την καλλιτεχνική παρακαταθήκη του σπουδαίου Κρητικού τραγουδιστή.

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η Ουρανία Μελαμπιανάκη, σύζυγος του Νίκου Ξυλούρη, η οποία βρέθηκε στην πρεμιέρα και μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τα συναισθήματα που της προκάλεσε η παράσταση. Όπως αποκάλυψε, οι εικόνες και οι αναφορές στη ζωή του αγαπημένου της ανθρώπου ξύπνησαν έντονες αναμνήσεις από τα χρόνια που έζησαν μαζί, κάνοντάς την να συγκινηθεί βαθιά.

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“Όλη την παράσταση σχεδόν έκλαιγα. Οι αναμνήσεις μου, η ζωή που έχω ζήσει δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Κλαίω για αυτά που έχασα ακόμη στη ζωή μου, που ζω εγώ και ο Νίκος έχει φύγει τώρα 46 χρόνια”, ανέφερε χαρακτηριστικά η σύζυγος του Νίκου Ξυλούρη, Ουρανία Μελαμπιανάκη.