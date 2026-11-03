Ζαπορίζια: Δύο νεκροί από ουκρανικό drone – Ανάμεσά τους εργαζόμενη στον πυρηνικό σταθμό

Η Ζαπορίζια της Ουκρανίας βρέθηκε στο επίκεντρο επίθεσης με drone, το οποίο, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου Τύπου του πυρηνικού σταθμού που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο, χτύπησε όχημα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και μία εργαζόμενη στις εγκαταστάσεις του σταθμού.

Δεν διευκρινίζεται η τοποθεσία στην οποία σημειώθηκε η επίθεση. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως πρόκειται για τον τρίτο εργαζόμενο στον πυρηνικό σταθμό που σκοτώνεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες, τον δέκατο τρίτο από τον περασμένο Απρίλιο.

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«Επιθέσεις σε επιβατικά αυτοκίνητα, θάνατοι αμάχων. Πρόκειται για στοχευμένη τρομοκρατία», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια τον Μάρτιο του 2022, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Έκτοτε η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε τον θάνατο ενός εργαζομένου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια εξαιτίας επιδρομής drone. Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι έχει κατ’ επανάληψη απευθύνει εκκλήσεις στις αντιμαχόμενες πλευρές για μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση.

Τον Ιούλιο, ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom είχε ανακοινώσει τον θάνατο του αρχιμηχανικού στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια εξαιτίας επιδρομής ουκρανικού drone κοντά στις εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters