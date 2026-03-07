Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έμεινα έγκυος στο πρώτο μου παιδί μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη από τον φόβο μου» (Βίντεο)

Με αφορμή τις ανησυχίες της Κατερίνας Καινούργιου σχετικά με τη βοήθεια που επιθυμεί τις πρώτες μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε τη δική της εμπειρία ως νέα μητέρα.

Η παρουσιάστρια του Mega αποκάλυψε ότι κατά την εγκυμοσύνη της πρώτης της κόρης ένιωθε τόσο έντονο άγχος που μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα της. Όπως εξήγησε, η ανησυχία της αφορούσε το πώς θα φροντίσει το μωρό μόνη της, από την αλλαγή πάνων μέχρι τον ύπνο και τη φροντίδα γενικότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γεννάω και δεν ήθελα να το ακουμπήσει κανείς, ούτε ο μπαμπάς του, ούτε η μητέρα μου», ανέφερε η Χρηστίδου, περιγράφοντας τις πρώτες εβδομάδες μετά τη γέννα. Η ίδια εξιστόρησε πώς κάθε Σαββατοκύριακο κατέβαινε στην Αθήνα για την εκπομπή της, μεταφέροντας μαζί της το μωρό και τη μητέρα της για βοήθεια, φροντίζοντας να είναι εκεί προσωπικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η Χρηστίδου πρόσθεσε ότι, παρά την παρουσία βοήθειας στο σπίτι, ένιωθε συχνά έντονο στρες: «Είχα άνθρωπο στο σπίτι να με βοηθάει με τις δουλειές, γελούσε ο μικρός με τα αστεία της, και εκνευριζόμουν…», σημείωσε, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί γονείς στην πρώτη περίοδο της μητρότητας.