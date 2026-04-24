Πάτρα: Χειροπέδες σε 12χρονο για ληστεία με απειλή μαχαιριού

Συνελήφθη στην Πάτρα ένας 12χρονος, κατηγορούμενος για ληστεία με χρήση μαχαιριού, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ανήλικος φέρεται να πλησίασε πεζό άνδρα σε δρόμο της πόλης και, απειλώντας τον με μαχαίρι, του απέσπασε μικρό χρηματικό ποσό. Το περιστατικό σημειώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 12χρονο και τον οδήγησαν στην αρμόδια υπηρεσία, όπου και συνελήφθη. Ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.