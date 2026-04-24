11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η δημοσιογραφία στα χρόνια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι τεκτονικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στη δημοσιογραφία λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης απασχόλησαν το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται 22-25 Απριλίου.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, έκανε λόγο για μία «σεισμική μετατόπιση», σημειώνοντας ότι η ΤΝ διαδραματίζει ήδη βασικό ρόλο, επιτρέποντας την αυτοματοποιημένη μετάφραση και απομαγνητοφώνηση, βοηθώντας τους δημοσιογράφους να εργάζονται σε διάφορες γλώσσες, αναλύοντας περιεχόμενο σε απίστευτο ρυθμό και βοηθώντας στον εντοπισμό παραπληροφόρησης και ακατάλληλου περιεχομένου, πριν αυτό φτάσει στο κοινό.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται μόνο για ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο-αν χρησιμοποιηθεί σωστά-που δεν αντικαθιστά τον ανθρώπινο ρόλο, αλλά τον ενισχύει, φέρνοντας ως παράδειγμα την ΕΡΤ που χρησιμοποιεί την ΤΝ ως μηχανισμό υποστήριξης, ώστε οι δημοσιογράφοι να μπορούν να επικεντρωθούν στην έρευνα και την ανάλυση. «Σε έναν κόσμο, όπου ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει περιεχόμενο, αλλά όχι απαραίτητα την αλήθεια, ο ρόλος μας γίνεται ακόμη πιο ζωτικός. Γι’ αυτό, η ευρωπαϊκή συνεργασία μέσω οργανισμών, όπως η EBU, είναι απαραίτητη», σημείωσε.

Όσον αφορά τις αξίες της δημοσιογραφίας επεσήμανε : «Η τεχνολογία, φυσικά, θα συνεχίσει να εξελίσσεται, αλλά αυτό που δεν πρέπει να αλλάξει είναι η δέσμευσή μας στις αξίες που ορίζουν αυτό το επάγγελμα. Ακρίβεια, δικαιοσύνη, ενσυναίσθηση και λογοδοσία», τονίζοντας ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται με τη βοήθεια της ΤΝ πρέπει να αποκαλύπτεται ανοιχτά, γιατί το κοινό έχει το δικαίωμα να γνωρίζει πότε η τεχνολογία έχει υποστηρίξει την παραγωγή.

Τις βασικές αρχές που διέπουν τους New York Times σε σχέση με την ΤΝ ανέλυσε ο Stephen Dunbar Johnson, president, international, The New York Times. Σημείωσε ότι η ανθρώπινη εποπτεία είναι αδιαπραγμάτευτη, καθώς οποιαδήποτε πληροφορία δημιουργείται από την ΤΝ πρέπει να προέρχεται από επαληθευμένα δεδομένα που έχουν ελεγχθεί από δημοσιογράφους. Είπε, επίσης, ότι δεν χρησιμοποιούμε την ΤΝ για να γράφουμε άρθρα, αλλά ως εργαλείο παραγωγικότητας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη λογοδοσία, τονίζοντας ότι οι δημοσιογράφοι είναι πάντα υπεύθυνοι για κάθε περιεχόμενο που δημοσιεύεται, ανεξάρτητα από το πώς δημιουργήθηκε. Ως τέταρτο πυλώνα παρουσίασε τη διαφάνεια στους αναγνώστες, τονίζοντας ότι, αν η ΤΝ έχει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία περιεχομένου, αυτό θα πρέπει να δηλώνεται.

Σε ερώτηση του συντονιστή Tony Barber, writer on international affairs, Financial Times (former), σχετικά με το ποιος είναι ο κάτοχος του περιεχομένου, απάντησε ότι «πιστεύουμε ξεκάθαρα πως εμείς κατέχουμε το περιεχόμενο και αυτό είναι υπαρξιακό ζήτημα για εμάς. Η μεγαλύτερη απειλή που βλέπουμε με την ΤΝ είναι η πνευματική ιδιοκτησία».

Από την πλευρά του, ο Young–jin Oh, president and publisher, The Korea Times επεσήμανε ότι δεν υπάρχουν μόνο δύο δρόμοι, να κατακτήσουμε ή να κατακτηθούμε από την ΤΝ, αλλά και ένας τρίτος που θα τον δημιουργήσουμε μόνοι μας. «Φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι, ιστορικοί, ακαδημαϊκοί, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τι σημαίνει ένα μέλλον με τεχνητή νοημοσύνη για τους ανθρώπους. Όχι μεμονωμένα, μαζί, πέρα από τα σύνορα», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας ότι τα ΜΜΕ έχουν αποπροσανατολιστεί, καθώς δέχονται ισχυρά χτυπήματα από την ΤΝ, αλλά, όπως είπε, επιτρέπεται να μιλούν, όχι για να εξωραΐσουν την ΤΝ, να τρομάξουν ή να καθησυχάσουν τους ανθρώπους, αλλά για να πουν την αλήθεια για τον κόσμο στον οποίο ζουν και να τους δώσουν λόγους να αντιδράσουν.

Τόνισε, μάλιστα, την ανάγκη να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο, το οποίο όλοι οι πάροχοι θα πρέπει να τηρήσουν. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι κάτι εν κινήσει. Είναι σε εξέλιξη. Αν εφαρμόσουμε τους κανόνες όπως τους ξέρουμε, μέχρι να περάσουν δύο ή τρία χρόνια από τώρα, θα είναι εντελώς διαφορετικό το “τέρας” από αυτό που ξέρουμε σήμερα», σημείωσε.

Για να καταλήξει : «βεβαιωθείτε ότι το μέλλον δεν ελέγχεται από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά από τους ανθρώπους. Και η τεχνητή νοημοσύνη, όπως επιθυμούμε, πρέπει να παραμείνει ως εργαλείο».