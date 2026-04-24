Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 3,86%, άνοδος 4,68% από τις αρχές του 2026

Με σημαντικές απώλειες 3,86% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει με την αγορά να υποχωρεί μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 14,07%.

Σημαντική μείωση σημείωσε ο τζίρος, ενδεικτικό της επιφυλακτικότητας, ενώ κλίμα αβεβαιότητας επικρατεί και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς δεν υπάρχουν βήματα προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν.

Η αγορά στρέφει την προσοχή της στη σημερινή αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης S&P Global Ratings. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα αφήσει αμετάβλητη την αξιολόγηση (BBB με σταθερές προοπτικές), με την προσοχή να στρέφεται στα σχόλια του οίκου για την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα δεν επηρεάζει το επενδυτικό story των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με την Euroxx, η οποία προχωρά σε νέες αυξήσεις τιμών-στόχων, βλέποντας περιθώρια ανόδου έως και 37%.

Επαναλαμβάνει σύσταση «overweight» για το σύνολο των συστημικών τραπεζών, τοποθετώντας την τιμή-στόχο για τη Eurobank στα 5,3 ευρώ, για την Εθνική στα 18,8 ευρώ, για την Alpha Bank στα 5,2 ευρώ και για την Πειραιώς στα 11 ευρώ .

Η ανάπτυξη του κλάδου παραμένει ισχυρή και ανώτερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με βασικούς μοχλούς την πιστωτική επέκταση, την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και τη σταθεροποίηση της ποιότητας ενεργητικού, χωρίς νέες σημαντικές εισροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.220,02 μονάδες, έναντι 2.309,10 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 3,86%, από τις αρχές Απριλίου κερδίζει 7,50%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη 4,68%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 4,34%, τον Απρίλιο ενισχύεται 7,55%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 5,20%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 1,63%, τον Απρίλιο σημειώνει κέρδη 11,79% και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 2,69%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες 5,83%, τον Απρίλιο κερδίζει 11,72% ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη 11,53%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.138,135 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 227, 627 εκατ. ευρώ, έναντι 364,049 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 5,596 δισ. ευρώ, στα 159,477 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 13,224 δισ. ευρώ.