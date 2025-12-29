Sin Boy: «Ξαναπέθανε» στο Instagram – Η ανάρτηση που προκάλεσε σάλο στα social media (pic)

Νέες έντονες αντιδράσεις στα social media προκάλεσε ο Sin Boy, ο οποίος δύο χρόνια μετά τον σάλο με την ψευδή είδηση του θανάτου του, επέλεξε να επανέλθει με μια παρόμοια, αμφιλεγόμενη κίνηση. Το Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025, δημοσιεύτηκε στο προφίλ του στο Instagram μια φωτογραφία που τον απεικονίζει με μαύρα φτερά αγγέλου, συνοδευόμενη από τις ημερομηνίες «1990 – 2025».

Ειδικότερα, η απουσία οποιασδήποτε διευκρίνισης από την πλευρά του τράπερ πυροδότησε άμεσα ένα νέο κύμα φημών και ερμηνειών, αφήνοντας για άλλη μια φορά να εννοηθεί πως έχει φύγει από τη ζωή.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων δεν άργησαν να αντιδράσουν, γεμίζοντας την ενότητα των σχολίων με ειρωνικά μηνύματα για τον «δεύτερο θάνατο» του καλλιτέχνη.

Πολλοί εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους, κατηγορώντας τον Sin Boy ότι χρησιμοποιεί ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα ως μέσο φτηνής προβολής και πρόκλησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2023 είχε στηθεί ένα αντίστοιχο σκηνικό με φωτογραφίες από ασθενοφόρο, το οποίο αποδείχθηκε τελικά ένα από τα πιο πολυσυζητημένα hoaxes του διαδικτύου, γεγονός που κάνει το κοινό πλέον ιδιαίτερα δύσπιστο.

