Σία Κοσιώνη: Σχολιάζει τη διακοπή της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου – «Είναι στενάχωρο»

Η Σία Κοσιώνη μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη διακοπή της εκπομπής της συναδέλφου της, Τατιάνας Στεφανίδου, από τον ΣΚΑΪ. Η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε με διακριτικότητα στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τονίζοντας πως δεν γνώριζε τα παρασκήνια της απόφασης.

Παρόλο που απέφυγε να σχολιάσει τους λόγους που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, η δημοσιογράφος αναγνώρισε τη δυσάρεστη πλευρά μιας τέτοιας εξέλιξης.

«Όχι, δεν ενημερώθηκα νωρίτερα. Δεν θέλω να εκφέρω άποψη για αυτό το θέμα, είναι θέμα του σταθμού. Είναι στενάχωρο όλο αυτό, δεν είναι ευχάριστο να διακόπτεται μια εκπομπή. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Πολλές φορές τα πράγματα δεν βγαίνουν όπως τα υπολογίζεις, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Είναι μια πολύ έμπειρη δημοσιογράφος η Τατιάνα Στεφανίδου», απάντησε η Σία Κοσιώνη.

«Είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι πολύ σημαντικό όμως. Μ’ έχει δυσκολέψει τα τελευταία χρόνια ότι δεν έχω ένα τόσο δυναμικό lead in όσο τα άλλα δελτία. Δεν έχω γνώση των παρασκηνίων και δεν είναι δική μου δουλειά», είπε σε άλλο σημείο η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: