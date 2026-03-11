Σάσα Βεζένκοβ – Νικόλ Ελευθεριάδου: Πληροφορίες για χωρισμό «βόμβα» του ζευγαριού

Τέλος στην σχέση τους φαίνεται να έχουν βάλει ο Σάσα Βεζένκοφ με την Νικόλ Ελευθεριάδου τους τελευταίους μήνες.

Μια είδηση που εφόσον ισχύει θα πρόκειται για «βόμβα» καθώς πρόκειται για ένα διάσημο ζευγάρι που ήταν πολλά χρόνια μαζί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυο τους φαίνεται να έχουν χωρίσει από τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ τόσο ο Σάσα Βεζένκοφ όσο και η Νικόλ Ελευθεριάδου δεν έχουν πλέον κοινές φωτογραφίες στα social media. Πάντως ο ένας ακολουθεί τον άλλον και δεν έχουν προβεί σε unfollow όπως βλέπουμε πολλές φορές να συμβαίνει μετά από χωρισμούς ζευγαριών.

«Δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει αυτό, εγώ δεν έχω πει κάτι τέτοιο, δεν πήγα για μπάτσελορ στο Ντουμπάι. Κάθε στιγμή που θα βρούμε αυτό το μικρό κενό ελεύθερου χρόνου, το αξιοποιούμαι για να περάσουμε όμορφα. Και οι δύο είμαστε της άποψης ότι μας αρέσει η οικογένεια αλλά αυτό είναι κάτι προσωπικό. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα ήθελα να κάνω οικογένεια. Βλέπουμε» είχε πει σε δηλώσεις της τον Φεβρουάριο του 2025 η Νικόλ Ελευθεριάδου απαντώντας στις φήμες για το αν θα παντρευόταν με τον Σάσα Βεζένκοφ.