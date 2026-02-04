Σάρα Φέργκιουσον: Λουκέτο στο φιλανθρωπικό της ίδρυμα μετά τα email-σοκ με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σε νέα δίνη βρίσκεται η Σάρα Φέργκιουσον, μετά τη δημοσιοποίηση email που φέρεται να αντάλλασσε με τον Τζέφρι Έπσταϊν, στο πλαίσιο του πρόσφατου κύματος αποκαλύψεων από το αρχείο του καταδικασμένου για sex trafficking ανηλίκων Αμερικανού.

Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές αρχές επαναφέρουν στο προσκήνιο πρόσωπα που διατηρούσαν επαφές με τον Έπσταϊν ακόμη και μετά την πρώτη καταδίκη και αποφυλάκισή του το 2009. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, και η πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση της επίμαχης αλληλογραφίας, το φιλανθρωπικό ίδρυμα που είχε ιδρύσει το 2020, το Sarah’s Trust, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη λειτουργία του «για το άμεσο μέλλον». Η χρονική σύμπτωση της απόφασης με τις αποκαλύψεις προκάλεσε έντονα ερωτήματα, αν και στην επίσημη ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά στους λόγους. EPA / NEIL HALL

Εκπρόσωπος του ιδρύματος δήλωσε: «Η πρόεδρός μας, Σάρα Φέργκιουσον, και το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησαν με λύπη ότι το φιλανθρωπικό ίδρυμα θα κλείσει σύντομα στο άμεσο μέλλον. Είναι μια απόφαση που βρισκόταν υπό συζήτηση εδώ και μερικούς μήνες».

Το Sarah’s Trust είχε δημιουργηθεί, όπως είχε δηλώσει η ίδια, με αφορμή το γεγονός ότι έγινε γιαγιά, με στόχο «έναν καλύτερο κόσμο για τις επόμενες γενιές», ενώ παράλληλα η Φέργκιουσον είχε επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε ένα δημόσιο προφίλ συνδεδεμένο με τη φιλανθρωπία και τη συγγραφή παιδικών βιβλίων.

Ωστόσο, το περιεχόμενο των email που φέρονται να έχουν σταλεί στον Έπσταϊν παρουσιάζει μια εικόνα ιδιαίτερης οικειότητας.

Σε μήνυμα του Ιανουαρίου 2010, λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή του, φέρεται να του γράφει: «Είσαι θρύλος. Δεν έχω λόγια να περιγράψω την αγάπη μου και την ευγνωμοσύνη για τη γενναιοδωρία και την καλοσύνη σου. Είμαι στη διάθεσή σου. Απλώς παντρέψου με».

Σε άλλο email του ίδιου έτους, κάνει αναφορά σε «γυναίκα με καταπληκτικό σώμα», ενώ σε αρκετά μηνύματα απαντά σε ερωτήσεις του Έπσταϊν σχετικά με τις κόρες της, πριγκίπισσα Βεατρίκη και πριγκίπισσα Ευγενία, όταν εκείνος ρωτούσε αν θα μπορούσε να τις συναντήσει κατά την παρουσία του στο Λονδίνο.

Σε αλληλογραφία του 2009, η Φέργκιουσον φέρεται να τον ευχαριστεί, χαρακτηρίζοντάς τον «σαν τον αδελφό που πάντα επιθυμούσε», ενώ σε άλλο μήνυμα τον προσκαλεί στο πάρτι των 50ών γενεθλίων του πρίγκιπα Άντριου στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου το 2010 — πρόσκληση που εκείνος φέρεται να αρνήθηκε.

Μέχρι στιγμής, η Σάρα Φέργκιουσον δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το περιεχόμενο των email που της αποδίδονται, ούτε έχει σχολιάσει το κλείσιμο του ιδρύματός της σε σχέση με τις εξελίξεις.