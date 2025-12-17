Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση για το θάνατο του πατέρα της, Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Την πρώτη της ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ έκανε το βράδυ της Τετάρτης 17/12 η Σάρα Εσκενάζυ.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της στάθηκε στην συμπαράσταση που έχει λάβει η οικογένεια της από την στιγμή που έγινε γνωστή η απώλεια του πατέρα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλειά μας. Η αγάπη σας μας δίνει δύναμη αυτές τις δύσκολες στιγμές» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει: «Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:30 στη Ριτσώνα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ευχαριστούμε για τον σεβασμό και τη στήριξή σας».

Τέλος, η Σάρα Εσκενάζυ υποστήριξε «αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα και συζύγου με μια δωρεά στο Σπίτι του Ηθοποιού, ώστε η τέχνη κι η αγάπη που μας χάρισε να συνεχίσουν να φωτίζουν τις καρδιές μας».