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ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε τον φίλο του με μαχαίρι μετά από καυγά

Οι δύο άνδρες έμεναν στο ίδιο σπίτι

Έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε τον φίλο του με μαχαίρι μετά από καυγά
DEBATER NEWSROOM

Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Ρόδο με ένα αιματηρό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο άνδρες που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και μοιράζονταν το ίδιο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 20.00, όταν ο δράστης τραυμάτισε θανάσιμα το 60χρονο θύμα με ένα μαχαίρι. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές της Ρόδου.

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Άμεσα στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον θάνατο του ενός άνδρα.

Δράστης και θύμα, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα.

Έρευνα διενεργούν αρμόδιοι αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου.

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