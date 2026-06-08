Έγκλημα στη Ρόδο: Σκότωσε τον φίλο του με μαχαίρι μετά από καυγά

Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Ρόδο με ένα αιματηρό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο άνδρες που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και μοιράζονταν το ίδιο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 20.00, όταν ο δράστης τραυμάτισε θανάσιμα το 60χρονο θύμα με ένα μαχαίρι. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές της Ρόδου.

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Άμεσα στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον θάνατο του ενός άνδρα.

Δράστης και θύμα, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα.

Έρευνα διενεργούν αρμόδιοι αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου.