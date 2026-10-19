Ροντ Στιούαρτ μετά την επέμβαση στην καρδιά – “Είμαι τέλεια, τις προάλλες κολύμπησα 400 μέτρα”

Ο Ροντ Στιούαρτ (Rod Stewart) εμφανίστηκε ευδιάθετος και σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, δείχνοντας πως έχει αφήσει πίσω του την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του.

Ο θρυλικός τραγουδιστής παρευρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του Πένι Λάνκαστερ (Penny Lancaster), σε φιλανθρωπική παράσταση του «Sinatra the Musical» στο θέατρο Aldwych του Λονδίνου, μόλις λίγο καιρό μετά την επέμβαση τοποθέτησης στεντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Φανταστικά! Τις προάλλες κολύμπησα 400 μέτρα», απάντησε ο σταρ στην Daily Mail καθώς ρωτήθηκε πώς νιώθει μετά την επέμβαση του Αυγούστου, η οποία τον ανάγκασε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της περιοδείας του για φέτος. Σύμφωνα με το People, η επέμβαση έγινε αφού ο ίδιος χρειάστηκε να διακόψει συναυλία του, όταν σχεδόν λιποθύμησε στη σκηνή κατά τη διάρκεια εμφάνισης στη Γιούτα, τον Ιούνιο.

Στα τέλη του Σεπτέμβρη ο Ροντ Στιούαρτ ανακοίνωσε την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του με τίτλο «The Final Encore Tour» ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να αποσυρθεί εντελώς από τη μουσική βιομηχανία.

Το τουρ θα περιλαμβάνει σταθμούς στις ΗΠΑ και τον Καναδά ενώ το ευρωπαϊκό σκέλος θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027 από το Δουβλίνο. Θα ακολουθήσουν μεταξύ άλλων, εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, τη Δανία, την Κροατία, την Τσεχία και την Πολωνία, πριν ρίξει αυλαία τον Ιούλιο στο Αννόβερο της Γερμανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ