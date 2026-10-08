Συγκινεί η Ελεωνόρα Ζουγανέλη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: “Μας έβαλε να αναθεωρήσουμε πολλά για τη ζωή μας”

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη βρέθηκε καλεσμένη στο “Αλ Τσαντίρι Νιουζ” και μίλησε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την απουσία του. Η αγαπημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην αγάπη που έδειξε ο κόσμος προς τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η απώλειά του στάθηκε αφορμή για πολλούς ανθρώπους να σκεφτούν ξανά τη ζωή, τις σχέσεις και όσα πραγματικά έχουν σημασία.

“Βιώνουμε ο καθένας με τον δικό του τρόπο την απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη. Μας έχει στιγματίσει όλους, είτε κάνουμε αυτή τη δουλειά, είτε όχι. Η αγάπη που έχει δεχτεί είναι σπάνια και μοναδική και δυστυχώς κάτι τέτοιες στιγμές ίσως χρειάζονται για να καταλαβαίνουμε πόση ανάγκη έχουμε ο ένας τον άλλον και η αποδοχή είναι κάτι που έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος στην κάθε του στιγμή”, ανέφερε αρχικά η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

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“Μας είχε βάλει σε μια διαδικασία να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα για τη ζωή μας, τις επιλογές μας. Ο καθένας μας είναι μοναδικός”, είπε κλείνοντας η Ελεονώρα Ζουγανέλη.