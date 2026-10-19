Αλβανία: Χάος για 7η ημέρα στα Τίρανα – Επίθεση στο Εφετείο και τραυματισμός Έλληνα δημοσιογράφου

Νέος γύρος σοβαρών επεισοδίων σημειώθηκε τη Δευτέρα (19/10) στην Αλβανία, κατά την έβδομη συνεχόμενη ημέρα των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, με ομάδες κουκουλοφόρων να επιτίθενται στο Εφετείο Τιράνων και τις αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν σε προσαγωγές.

Σύμφωνα με το αλβανικό μέσο Shqiptarja.com, διαδηλωτές έσπασαν τζάμια του δικαστικού μεγάρου, ενώ ορισμένοι κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό του, παρά το γεγονός ότι εκείνη την ώρα βρίσκονταν εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις.

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Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τραυματίστηκε και Έλληνας δημοσιογράφος, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο των Τιράνων.

Επίθεση στο Εφετείο – Έσπασαν τζάμια και μπήκαν στο κτίριο

Η ένταση κορυφώθηκε περίπου στις 14:00, όταν ομάδα διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα επιτέθηκε στο Εφετείο Τιράνων.

Σύμφωνα με τις εικόνες που δημοσίευσαν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες χρησιμοποίησαν πέτρες και άλλα αντικείμενα, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στις τζαμαρίες του κτιρίου.

Ορισμένοι κατάφεραν να εισέλθουν στους χώρους του δικαστηρίου, ενώ στο εσωτερικό βρίσκονταν υπάλληλοι.

Η αστυνομία επενέβη, καταδιώκοντας τους διαδηλωτές στους γύρω δρόμους και επιχειρώντας να αποτρέψει νέες επιθέσεις.

Τραυματίστηκε Έλληνας δημοσιογράφος

Ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική πλευρά έχει ο τραυματισμός Έλληνα δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

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Σύμφωνα με το Shqiptarja.com, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Δυρραχίου, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δημοσιογράφος ενδέχεται να χτυπήθηκε από πέτρα που εκτοξεύτηκε προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

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Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Τραύματος των Τιράνων, με τραυματισμό στο αυτί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε τις αισθήσεις του και μπορούσε να επικοινωνήσει.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από την πηγή περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του.

Πέτρες, δακρυγόνα και νερό υπό πίεση

Τα επεισόδια είχαν αρχίσει νωρίτερα, έξω από το υπουργείο Παιδείας, όπου συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές.

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Περίπου στις 13:00, ομάδες ατόμων επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με πέτρες και κροτίδες, με τους αστυνομικούς να απαντούν κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Οι συγκρούσεις μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε κεντρικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας.

Στην περιοχή της οδού Δυρραχίου, οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν νερό υπό πίεση για να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους.

Παράλληλα, μέσω μεγαφώνων, οι αρχές κάλεσαν γυναίκες και παιδιά να απομακρυνθούν από τα σημεία των συγκρούσεων.

Προσαγωγές και τραυματισμός αστυνομικού

Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές διαδηλωτών, ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις στην περιοχή του συγκροτήματος των υπουργείων.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο κεφάλι από πέτρα.

Σε άλλο περιστατικό, διαδηλωτές επιχείρησαν να εμποδίσουν την προσαγωγή νεαρού, περικυκλώνοντας τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα εκείνος να καταφέρει να διαφύγει.

Αλβανικά μέσα δημοσίευσαν επίσης βίντεο στο οποίο αστυνομικός εμφανίζεται να χτυπά με γκλομπ νεαρό που αρνείται ότι συμμετείχε στις επιθέσεις, περιστατικό που εγείρει ερωτήματα για τη συμπεριφορά των δυνάμεων ασφαλείας.

303 τραυματίες από την έναρξη των κινητοποιήσεων

Σύμφωνα με στοιχεία του αλβανικού υπουργείου Υγείας, κατά το διάστημα από τις 13 έως τις 18 Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί συνολικά 303 τραυματίες:

190 αστυνομικοί

87 διαδηλωτές

26 περαστικοί

Από αυτούς, 14 εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται, σύμφωνα με την ενημέρωση που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο έως και τις 18 Οκτωβρίου και δεν περιλαμβάνουν κατ’ ανάγκη τους τραυματισμούς από τα σημερινά επεισόδια.

Επεισόδια και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας

Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίστηκαν στα Τίρανα.

Στην περιοχή Κούρμπιν, διαδηλωτές επιτέθηκαν στο δημαρχείο με πέτρες και βόμβες μολότοφ.

Στη Λέζα και τη Μιρντίτα σημειώθηκαν πορείες, αποκλεισμοί δρόμων, καταστροφές σε οδική σήμανση και φωτιές σε ελαστικά.

Παράλληλα, στον Αυλώνα, ομάδα διαδηλωτών εισήλθε σε πανεπιστημιακό κτίριο, με την αστυνομία να προχωρά σε έξι προσαγωγές.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις αρχές να επιχειρούν να αποτρέψουν νέα επεισόδια και τους διαδηλωτές να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα.