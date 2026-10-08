Σάκης Αρσενίου: “Με έπιασε πόνος στο στομάχι και μπήκα άμεσα χειρουργείο – Ταλαιπωρήθηκα”

Ο Σάκης Αρσενίου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day“ και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, παραχωρώντας μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, μίλησε για το ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί, ενώ δεν δίστασε να τοποθετηθεί και για το θέμα της απιστίας και τις απόψεις του γύρω από τις σχέσεις.

“Εννοείται ότι είναι στα σχέδια μου να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας με τη σύζυγό μου. Μου αρέσουν τα παιδάκια. Ο γιος μας μας ζητάει αδελφάκι”, είπε αρχικά ο Σάκης Αρσενίου.

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Παράλληλα, ο Σάκης Αρσενίου μιλώντας για την πρόσφατη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του ανέφερε: “Γύρισα από διακοπές και ξαφνικά με έπιασε ένας πόνος στο στομάχι. Έκανα ένα χειρουργείο σοβαρό. Ταλαιπωρήθηκα λίγο. Όταν σου λέει ο γιατρός ότι πρέπει να μπεις άμεσα χειρουργείο, σου περνάνε όλα από το μυαλό. Το ξεπεράσαμε όμως”.

Αναφερόμενος σε ένα από τα πιο ακραία περιστατικά που έχει ζήσει με θαυμάστριά του, ο Σάκης Αρσενίου είπε: “Είχε έρθει μία κυρία ενώ άλλαζα και ενώ είχα και κόσμο μέσα, ξάπλωσε στο χαλί και μου λέει: “Δεν πειράζει, εγώ θα κάτσω εδώ να σε κοιτάω”.

Ενώ κλείνοντας ο Σάκης Αρσενίου αναφερόμενος και στον αδελφό του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού είπε: “Μετά από σαράντα δύο χρόνια που είναι ο αδελφός μου, είναι πια συνήθειο. Σαν να υπάρχει κάτι φυσιολογικό. Είναι ένας άνθρωπος, με τον οποίο δεν μπορώ να επικοινωνήσω όπως επικοινωνούμε μαζί, αλλά είναι το χαϊδεμένο μας, η αγάπη μας”.