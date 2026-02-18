Πέτρος Φιλιππίδης: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά από καιρό – «Τι θέλετε να σας πω; Είμαι μια χαρά»

Στο θέατρο «Άνεσις» απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός και η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» τον Πέτρο Φιλιππίδη, Ο ηθοποιός βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση «Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου», στην οποία πρωταγωνιστεί και ο γιος του, Δημήτρης Φιλιππίδης, μαζί με τον Γιάννη Μπέζο.

Κατά την είσοδό του στον χώρο, ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν απέφυγε τις ερωτήσεις της δημοσιογράφου Άννας Πανταζή από την «Super Κατερίνα», ενώ φάνηκε και αυτή την φορά να είναι ενοχλημένος από την παρουσία της κάμερας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Πέτρος Φιλιππίδης: Σπάνια βραδινή έξοδος στο θέατρο – Η έντονη ενόχλησή του με ρεπόρτερ (vid)

Τι δήλωσε ο Πέτρος Φιλιππίδης στην κάμερα

«Γεια σας. Ήρθα να καμαρώσω τον γιο μου. Εσείς που το ξέρετε; Έρχεστε κάθε φορά που παίζει ο Δημήτρης εδώ; Με τι θα είστε ευχαριστημένοι να σας πω; Είμαι μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά, το ξέρω ότι χαίρεστε», είπε ο ηθοποιός.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Να θυμίσουμε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών στις 15 Ιουλίου 2025.

Η τελική ποινή που του επιβλήθηκε ήταν 3 έτη φυλάκισης, η οποία αποφασίστηκε να έχει τριετή αναστολή και ο ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

