Πέτρος Φιλιππίδης: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά από καιρό – «Τι θέλετε να σας πω; Είμαι μια χαρά»
Πριν από λίγους μήνες κρίθηκε ένοχος για τις δύο απόπειρες βιασμού
Στο θέατρο «Άνεσις» απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός και η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» τον Πέτρο Φιλιππίδη, Ο ηθοποιός βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση «Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου», στην οποία πρωταγωνιστεί και ο γιος του, Δημήτρης Φιλιππίδης, μαζί με τον Γιάννη Μπέζο.
Κατά την είσοδό του στον χώρο, ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν απέφυγε τις ερωτήσεις της δημοσιογράφου Άννας Πανταζή από την «Super Κατερίνα», ενώ φάνηκε και αυτή την φορά να είναι ενοχλημένος από την παρουσία της κάμερας.
Τι δήλωσε ο Πέτρος Φιλιππίδης στην κάμερα
«Γεια σας. Ήρθα να καμαρώσω τον γιο μου. Εσείς που το ξέρετε; Έρχεστε κάθε φορά που παίζει ο Δημήτρης εδώ; Με τι θα είστε ευχαριστημένοι να σας πω; Είμαι μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά, το ξέρω ότι χαίρεστε», είπε ο ηθοποιός.
Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:
Να θυμίσουμε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών στις 15 Ιουλίου 2025.
Η τελική ποινή που του επιβλήθηκε ήταν 3 έτη φυλάκισης, η οποία αποφασίστηκε να έχει τριετή αναστολή και ο ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
