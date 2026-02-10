Πέτρος Φιλιππίδης: Σπάνια βραδινή έξοδος στο θέατρο – Η έντονη ενόχλησή του με ρεπόρτερ (vid)

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο Πέτρος Φιλιππίδης το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου. Ο ηθοποιός, ο οποίος μετά την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου εις βάρος του έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους και να αποφεύγει τις τηλεοπτικές κάμερες, βρέθηκε στο θέατρο Ακροπόλ για να παρακολουθήσει την παράσταση «Hotel Amour», την οποία σκηνοθετεί η Σμαράγδα Καρύδη.

Η παρουσία του στον χώρο δεν πέρασε απαρατήρητη από τους εκπροσώπους του Τύπου που βρίσκονταν εκεί. Ο ρεπόρτερ της εκπομπής «Breakfast@Star», Ηλίας Σκουλάς, προσέγγισε τον Πέτρο Φιλιππίδη ζητώντας του μια δήλωση για την επιστροφή του στο θέατρο, έστω και ως θεατής.

Ωστόσο, ο ηθοποιός φάνηκε να ενοχλείται από την παρουσία της κάμερας και την προσπάθεια για απόσπαση κάποιας ατάκας.

Με εμφανή την πρόθεση να μην επεκταθεί σε λεπτομέρειες ή να σχολιάσει οτιδήποτε αφορά την προσωπική του κατάσταση, ο Πέτρος Φιλιππίδης αρκέστηκε να πει: «Είσαι καλά, παιδί μου;».

Η κίνησή του αυτή επιβεβαιώνει την πάγια στάση που τηρεί το τελευταίο διάστημα, επιλέγοντας τη σιωπή και την αποστασιοποίηση από τα φώτα της δημοσιότητας.

