Πέτρος Φιλιππίδης: Ο ηθοποιός σκέφτεται να επιστρέψει στο θέατρο – Τι αποκάλυψε ο δικηγόρος του

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο Πέτρος Φιλιππίδης εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο θέατρο. Παράλληλα, ο νομικός εκπρόσωπος τόνισε πως ο ηθοποιός αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, τα οποία όμως δεν κάμπτουν την επιθυμία του για δημιουργία.

Όσον αφορά τη διαμονή του, ο ηθοποιός έχει μετακομίσει προσωρινά μετά την πρόσφατη πυρκαγιά που προκάλεσε ζημιές στην κατοικία του. O ίδιος επικεντρώνεται πλέον στην ανασυγκρότηση της καθημερινότητάς του και στον σχεδιασμό των επόμενων επαγγελματικών του βημάτων.

Όλα όσα αποκάλυψε ο δικηγόρος του ηθοποιού

«Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που ο Πέτρος ο Φιλιππίδης χαμογέλασε. Το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των δύο γυναικών που ζητούσανε να αναιρεθεί η ποινή, η επιβληθείσα των τριών ετών με αναστολή, σημαίνει ότι πλέον δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αυξηθεί αυτή η ποινή. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, τρία χρόνια με αναστολή σημαίνει ότι το δικαστήριο έβαλε μια ποινή υπονοιών», είπε αρχικά ο δικηγόρος του ηθοποιού.

Και πρόσθεσε: «Δεν ήταν πεπεισμένο. Παρότι τον καταδίκασε. Σε λίγους μήνες θα εκδικαστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου η αίτηση αναιρέσεως που έχει κάνει ο Πέτρος Φιλιππίδης. Εάν γίνει δεκτή η αναίρεσή μας, αμέσως το δικαστήριο ξεκινάει πάλι από μηδενική βάση. Εάν ξανακαταδικαστεί ο Πέτρος ο Φιλιππίδης, η ποινή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Άρα πάμε μόνο για την αθωότητα».

«Δεν μπορεί έναν άνθρωπο να τον έχεις φυλακισμένο και μέσα στην κοινωνία. Αυτό που μπορώ να σας πω με πάσα ειλικρίνεια είναι ότι για πρώτη φορά ο Πέτρος ο Φιλιππίδης σήμερα γέλασε. Είναι σαν να ξαναγεννήθηκε. Είναι η πρώτη φορά που μου είπε ο Πέτρος ο Φιλιππίδης ότι σκέφτεται να γυρίσει σε αυτό που είναι η ζωή του, στο θέατρο», αποκάλυψε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

