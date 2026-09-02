Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε τρίτες χώρες – Απειλές Τραμπ για πιο “σκληρά” χτυπήματα

Το Ιράν επιτέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, έπειτα από νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο έδαφός του, το δεύτερο μέσα σε μερικά 24ωρα.

«Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», συμπεριλαμβανομένων «εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων», ανέφερε μέσω X το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ανακοινώνοντας το πέρας του κύματος βομβαρδισμών.

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Το Ιράν έκανε γνωστό ότι διεξήγαγε «αποφασιστική επιχείρηση σε αντίποινα», βάζοντας στο στόχαστρο «βάσεις και συμφέροντα» των ΗΠΑ στην περιοχή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

According to a release from U.S. Central Command (CENTCOM), they have completed the wave of strikes against Iran, with air defense sites, radar systems, maritime assets and facilities, mine laying capabilities, and communications sites all being targeted in the strikes. Per the… pic.twitter.com/Ls059GwW60— OSINTdefender (@sentdefender) September 1, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κατόπιν ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν.

Αν η Τεχεράνη «ανταποδώσει αυτή την εντελώς δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά, πολύ πιο σκληρά και πιο δυνατά», απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν δέκα βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, προσθέτοντας πως άλλοι τρεις κατέπεσαν σε απομακρυσμένες, ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι έγινε στόχος επίθεσης με πυραύλους και drones, ενώ ήχησαν σειρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν νωρίς το πρωί, διαπίστωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

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Εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, υποσχέθηκε «μεγαλύτερα και πιο καταστροφικά αντίποινα» σε περίπτωση συνέχισης των αμερικανικών επιθέσεων, προειδοποιώντας «κάθε χώρα που συνεργάζεται με τον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό».

Γαμήλια γιορτή

Σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, σκοτώθηκαν και άλλοι πενήντα και πλέον τραυματίστηκαν εξαιτίας αμερικανικού πυραυλικού πλήγματος στο νότιο Ιράν, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια γιορτή.

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Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί άρχισαν μερικές ώρες αφού ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν πρότεινε επιστροφή στη διπλωματία — ενώ οι διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε απόλυτο αδιέξοδο εδώ και καιρό.

Διαβεβαίωσε ότι αν οι ΗΠΑ τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που υπογράφτηκε στα μέσα Ιουνίου αλλά έγινε κομμάτια μερικές εβδομάδες αργότερα, «η Ισλαμική Δημοκρατία θα λάβε αμέσως μέτρα αμοιβαιότητας».

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Footage shows the aftermath of a U.S. airstrike on a wedding venue in Bandar Kuhestak, Sirik County, southern Iran.



According to Iranian state media, 35 people sustained serious injuries, while four fatalities have been confirmed, including one child and one woman.



Debris… pic.twitter.com/3qGWlcSyIt— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 1, 2026

Η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο χθες για πολλές εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, στον Κόλπο, όπου βρίσκεται καίριας σημασίας τερματικός πετρελαϊκός εξαγωγικός σταθμός του Ιράν.

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Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν επίσης ότι στοχοποιήθηκε αεροδρόμιο στο νότιο Ιράν, στην επαρχία Κερμάν.

Οι χθεσινοί αμερικανικοί βομβαρδισμοί διεξήχθησαν αφού δυο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από «βλήματα άγνωστης προέλευσης» καθώς διέσχιζαν το στενό αυτό μεγάλης στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με την ελληνική εταιρεία διαχείρισης θαλάσσιων κινδύνων MARISKS.

Οι τιμές των υδρογονανθράκων έκαναν άλμα μετά τις νέες εχθροπραξίες. Το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI ξεπέρασε το συμβολικό όριο των 90 δολαρίων για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Στην Ευρώπη, η τιμή του αερίου έφτασε σε υψηλό τριετίας.

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν εξαπολύσει επίσης βομβαρδισμούς την Κυριακή, για πρώτη φορά έπειτα από έναν μήνα συγκριτικής ηρεμίας, εναντίον στρατιωτικών στόχων σε ιρανικό νησί. Το Ιράν ανταπέδωσε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Ιράν θέλει να προχωρήσει στην επιβολή τελών για παρεχόμενες υπηρεσίες στα πλοία που διασχίζουν το στενό του Ορμούζ — όπου η ναυσιπλοΐα ήταν ελεύθερη προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

Η κυβέρνηση Τραμπ από την πλευρά της υπόσχεται εκστρατεία για προκληθεί οικονομική «ασφυξία» στο Ιράν, μέσω κυρώσεων η μορφή που θα πάρουν οι οποίες μένει να διευκρινιστεί.

Οι ιρανικές αρχές κάλεσαν χθες να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων, ιδίως βενζίνης, στη χώρα, καθώς η Τεχεράνη είναι αντιμέτωπη με δυσκολίες ως προς τις εισαγωγές, εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών στον Κόλπο που επιβάλλεται από το αμερικανικό ΠΝ.

Χιλιάδες χιλιόμετρα από εκεί, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln κατέπλευσε σήμερα το πρωί στην Ταϊλάνδη, έπειτα από εννιά και πλέον μήνες στη θάλασσα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αφού αρχικά είχε αναπτυχθεί στη Νότια Σινική Θάλασσα, κατόπιν διατάχτηκε να πλεύσει στη Μέση Ανατολή, στην αρχή του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου. Η σοβαρή επιδείνωση των συνθηκών ζωής των μελών του πληρώματός του προκάλεσε έντονες αντεγκλήσεις τελευταία στις ΗΠΑ.