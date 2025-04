Πένθος σκίασε τον κόσμο της ψυχαγωγίας σήμερα, Δευτέρα 7 Απριλίου, καθώς έγινε γνωστή η θλιβερή είδηση του θανάτου του ηθοποιού Τζέι Νόρθ, του παιδιού-θαύματος που ενσάρκωσε με μοναδικό τρόπο τον ατίθασο και αξιαγάπητο «Ντένις τον Τρομερό» στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά που σημάδεψε γενιές.

Ο Τζέι Νόρθ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών, χάνοντας την άνιση μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Η είδηση του θανάτου του, που αρχικά μεταδόθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης, προκάλεσε συγκίνηση και νοσταλγία σε εκατομμύρια θαυμαστές ανά τον κόσμο που τον θυμούνται ως το χαμογελαστό και σκανταλιάρικο παιδί που έκανε άνω κάτω τη ζωή του γείτονά του, κυρίου Γουίλσον.

Ο Τζέι Νόρθ άφησε την τελευταία του πνοή ειρηνικά στο σπίτι του, στην περιοχή Lake Butler της Φλόριντα, την Κυριακή 6 Απριλίου. Η είδηση του θανάτου του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για πολλούς που μεγάλωσαν παρακολουθώντας τις ατελείωτες σκανδαλιές και την αστείρευτη ενέργεια του μικρού Ντένις.

Η μοίρα τον είχε προορίσει για αυτόν τον εμβληματικό ρόλο από πολύ νεαρή ηλικία. Μόλις στα 6 του χρόνια, ο Τζέι Νόρθ πέρασε από ακρόαση για τον ρόλο που θα τον καθιέρωνε στην ιστορία της τηλεόρασης. Η σειρά «Ντένις ο Τρομερός» έκανε την πρεμιέρα της τον Οκτώβριο του 1959, όταν ο Τζέι ήταν μόλις 8 ετών, και για τέσσερις επιτυχημένες σεζόν κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές του κοινού με την αυθορμησία και το ταλέντο του νεαρού πρωταγωνιστή.

Παρόλο που η αρχική παραγωγή της σειράς ολοκληρώθηκε όταν ο Τζέι ήταν 12 ετών, η μαγεία του «Ντένις του Τρομερού» παρέμεινε ζωντανή για δεκαετίες, με τις αμέτρητες επαναλήψεις να κρατούν τον χαρακτήρα και τον ηθοποιό στην μνήμη των παλαιότερων και να τον συστήνουν σε νέες γενιές τηλεθεατών, τόσο στην τηλεόραση όσο και στις ψηφιακές πλατφόρμες.

