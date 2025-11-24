Πένθος για τον Πάνο Κιάμο – Πέθανε η μητέρα του

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Πάνου Κιάμου καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του την Δευτέρα 24/11.

Συγκεκριμένα, τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο τραγουδιστής με ανάρτηση του τονίζοντας: «Αυτές τις στιγμές τα συναισθήματα δεν χωράνε σε λέξεις… “Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου”. Οδυσσέας Ελύτης».