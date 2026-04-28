Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο μαθητές λυκείου μετά από λιποθυμία και κρίση πανικού

Στα Χανιά επικράτησε αναστάτωση την Τρίτη (28/04), καθώς με λίγη διαφορά ώρας δύο μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από το επαγγελματικό λύκειο της πόλης.

Σύμφωνα με όσα γράφει το zarpanews.gr, γύρω στις 11:00 το πρωί, ο ένας μαθητής λιποθύμησε και κατά την πτώση του χτύπησε σε πέτρα στην αυλή του λυκείου στα Χανιά.

Έπειτα ο δεύτερος μαθητής για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους παρουσίασε συμπτώματα κρίσης πανικού.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων διακομίσθηκαν οι δύο ανήλικοι για αξιολόγηση και εξειδικευμένη φροντίδα.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιώργος Ψαράκης, ερωτηθείς σχετικά με το περιστατικό, ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικοί αντέδρασαν άμεσα και με αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της κατάστασης.

Παράλληλα, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο του σχολικού νοσηλευτή, η παρουσία του οποίου αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη χρησιμότητα του συγκεκριμένου θεσμού.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο, και τα δύο παιδιά είναι σε καλή κατάσταση.