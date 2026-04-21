Παρθένα Χοροζίδου: Θα βρεθεί μαζί με τον Akyla στη σκηνή του διαγωνιστικού σόου της Eurovision

Μια αποκάλυψη που ανατρέπει τα δεδομένα για την ελληνική συμμετοχή στη φετινή Eurovision έκανε ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, η αγαπημένη και ταλαντούχα ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου θα συνοδεύσει τον Akyla στη σκηνή της Βιέννης, συμμετέχοντας ενεργά στην παρουσίαση του τραγουδιού «Ferto».

Το κομμάτι έχει ήδη αγαπηθεί παγκοσμίως και σαρώνει στις ψηφιακές πλατφόρμες, όμως η σκηνική του εμφάνιση αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις.

Η επιλογή της ταλαντούχας ηθοποιού δεν είναι τυχαία, καθώς η ελληνική αποστολή και ο σκηνοθέτης Φωκάς Ευαγγελινός επιθυμούν να περάσουν ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης μέσα από το συγκεκριμένο κόνσεπτ.

Η Παρθένα Χοροζίδου θα βρίσκεται στο πλευρό του Akyla τόσο στον ημιτελικό όσο και στον μεγάλο τελικό, αποτελώντας ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της φετινής ελληνικής εμφάνισης στον διαγωνισμό.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης τόνισε πως ο Φωκάς Ευαγγελινός ετοιμάζει σπουδαία πράγματα, ενώ άφησε να εννοηθεί πως υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις που η ΕΡΤ διαχειρίζεται προσεκτικά για επικοινωνιακούς λόγους.

Όλα όσα αποκάλυψε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης

«Είπε ο Akylas τι θα δούμε στη Βιέννη. Θα σας πω εγώ, τι θα δούμε στη Βιέννη επί σκηνής. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πρόσωπο του ελληνικού θεάτρου, που θα είναι δίπλα στον Akyla, μαζί με τον Akyla στην σκηνή της Βιέννης. Η κυρία Παρθένα Χοροζίδου, η πολλή πληθωρική και ταλαντούχα. Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ και το παίρνω πάνω μου, θα βρίσκεται μαζί με τον Akyla πάνω στην σκηνή της Βιέννης.

Το είχα αυτό το ρεπορτάζ, οπότε έφτασε η ώρα να το δώσω. Θα είναι στον ημιτελικό και στον τελικό. Και κρατάω ακόμα δύο στοιχεία γιατί δεν θα είναι μόνο η Παρθένα Χοροζίδου γιατί και οι άνθρωποι της ΕΡΤ θέλουν να το πάνε επικοινωνιακά όπως θέλουν. Είναι θέμα συμπερίληψης, λοιπόν. Θα μπει στο κόνσεπτ και ο Φωκάς έχει στο μυαλό του πολύ σπουδαία πράγματα», αποκάλυψε ο δημοσιογράφος.

Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα στα στοιχήματα

Το τοπίο στις αποδόσεις των στοιχημάτων για τη Eurovision 2026 αρχίζει να ξεκαθαρίζει, φέρνοντας ανακατατάξεις που συζητιούνται έντονα. Η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», αν και ξεκίνησε ως ένα από τα μεγάλα φαβορί, παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα μια κάμψη.

Ενώ ο Akylas βρισκόταν σταθερά στη 4η θέση των προβλέψεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, πλέον έχει υποχωρήσει στην πέμπτη θέση. Η πτώση αυτή θεωρείται «επίπονη», καθώς οι ανταγωνιστές δείχνουν να κερδίζουν έδαφος όσο πλησιάζουν οι πρόβες.

Στην κορυφή των στοιχημάτων παραμένει ακλόνητη η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekinheitin», η οποία φαντάζει ως το απόλυτο φαβορί για τη νίκη.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Φινλανδία, η Γαλλία, η Δανία, η Αυστραλία και η Ελλάδα, ενώ η δεκάδα κλείνει με το Ισραήλ, τη Σουηδία, την Ρουμανία, την Ουκρανία και την Ιταλία.

Η σειρά εμφάνισης στον Α’ Ημιτελικό

Ένας κρίσιμος παράγοντας που συζητείται από τους φαν του διαγωνισμού είναι η σειρά εμφάνισης των χωρών.

Ο Akylas θα ανέβει στη σκηνή αρκετά νωρίς, αφού θα εμφανιστεί στην 4η θέση της βραδιάς. Η θέση αυτή θεωρείται ότι είναι μια πρόκληση, καθώς το κοινό τείνει να θυμάται πιο εύκολα τα τραγούδια που ακούγονται προς το τέλος.

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Α’ Ημιτελικό:

Μολδαβία

Σουηδία

Κροατία

Ελλάδα (Akylas – «Ferto»)

Πορτογαλία

Γεωργία

Φινλανδία

Μαυροβούνιο

Εσθονία

Ισραήλ

Βέλγιο

Λιθουανία

Άγιος Μαρίνος

Πολωνία

Σερβία

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ίδιο ημιτελικό θα δούμε τις συμμετοχές της Ιταλίας και της Γερμανίας, δύο από τις «Big Five» χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.