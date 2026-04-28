Ακόμα μια επιτυχία για την Ανδρομάχη – Το νέο σημαντικό ορόσημο στην καριέρα της τραγουδίστριας

Η Ανδρομάχη και η Panik Records επισφράγισαν τη συνέχιση της επιτυχημένης τους πορείας, ανανεώνοντας τη συνεργασία τους σε μια ιδιαίτερα ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα. Η τραγουδίστρια και ο CEO της εταιρείας, Γιώργος Αρσενάκος, υπέγραψαν τα νέα συμβόλαια παρουσία όλης της ομάδας, βάζοντας πλώρη για νέες viral επιτυχίες.

Αναλυτικά τι αναφέρει η ανακοίνωση από την Panik Records

Η Ανδρομάχη είναι μία από τις πιο χαρισματικές ερμηνεύτριες της γενιάς της, μία ξεχωριστή καλλιτέχνιδα που σύστησε στο κοινό η Panik και μαζί έχουν χαρίσει διαδοχικές επιτυχίες που «σαρώνουν» και γίνονται super viral στο TikTok, με πιο πρόσφατα τα mega hits «Σούσουρο», «Πάρε Ρεπό», «Καλέ… Ποιός Είναι Αυτός;».

Το δισκογραφικό της ντεμπούτο έγινε το 2017 με «Το Φεγγάρι» και, έκτοτε, με συνεχή και συστηματική δουλειά, η Ανδρομάχη εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες κι αγαπητές τραγουδίστριες.

Εκτός από τις δισκογραφικές επιτυχίες, στο ενεργητικό της έχει μεγάλες επί σκηνής συνεργασίες όπως με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Θοδωρή Φέρρη και τον Νίκο Οικονομόπουλο, καθώς και sold out solo εμφανίσεις, ενώ εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision του 2022.