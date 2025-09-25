Πάρις Ρούπος: «Νιώθω οργή, διαστρεβλώσαν ένα αστείο που έκανα» – Η απάντηση του μετά την απόλυση από την Pizza Fan

Το πρώτο του μήνυμα για το σάλος που έχει προκληθεί για τα σχόλια που έκανε για την ελληνική σημαία πήρε ο Πάρις Ρούπος.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Το’χουμε» του ΣΚΑΙ ο Πάρις Ρούπος αναφέρθηκε στο βίντεο που έκανε ο Μπογδάνος αλλά και την απόλυση του από την Pizza Fan.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στην ουσία πιο πολύ παρερμήνευσαν ή μάλλον διαστρέβλωσαν ένα αστείο που έκανα για την ελληνική σημαία. Στην ουσία δεν έλεγα κάτι για τη σημαία, έλεγα για αυτούς που κρύβονται πίσω από τη σημαία. Δεν το είχα γράψει από πριν ήταν κάτι που είπα εκείνη την ώρα» είπε αρχικά ο Πάρις Ρούπος.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι ο κόσμος πήρε το αστείο του με γέλιο και χειροκροτήματα, ενώ στη συνέχεια είπε «χθες έκανε ο Μπογδάνος βίντεο με πάθος και χαρακτηρισμούς και προς την εταιρεία και προς εμένα και προς τους πελάτες της εταιρείας. Ένα βίντεο που είναι αρκετά μηνύσιμο από μόνο του. Μετά από αυτό το βίντεο έγινε εντονότερο το κύμα διαμαρτυριών και τηλεφωνημάτων».

Πάρις Ρούπος: Το βίντεο με την αναφορά του στην ελληνική σημαία, την οποία συσχέτισε με βοθρολύματα

Ένα βίντεο από πρόσφατη stand-up παράσταση του κωμικού Πάρι Ρούπου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ οδήγησε και σε διακοπή της συνεργασίας του με την αλυσίδα της Pizza Fan.

Στο επίμαχο βίντεο, το οποίο ο ίδιος ο κωμικός δημοσίευσε στο TikTok, ο Πάρις Ρούπος αναφέρεται με σατιρικό τρόπο στην ελληνική σημαία, συσχετίζοντάς την με βοθρολύματα.

Συγκεκριμένα, ακούγεται να λέει: «Γουστάρω κάθε φορά εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι. Το οποίο αν κρίνουμε από τη μυρωδιά, έχει μέσα βοθρολύματα. Άρα βγάζει απόλυτο νόημα».

Πέρα από το σχόλιο για τη σημαία, ο κωμικός προχώρησε και σε άλλες αμφιλεγόμενες αναφορές, όπως για τους Ναζί και τη σφαγή του Μελιγαλά, καθώς και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Ο συνδυασμός των σχολίων αυτών σε μια παράσταση στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας προκάλεσε την οργή πολλών χρηστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δυσάρεστη τροπή που πήρε το ζήτημα οδήγησε σε επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Pizza Fan, με την οποία ο κωμικός συνεργαζόταν, ανακοινώνοντας την άμεση λήξη της συνεργασίας τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Pizza Fan

Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ. Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».