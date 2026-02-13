Για πολλούς, η σημερινή ημέρα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, αντιμετωπίζεται με δυσπιστία και προκατάληψη. Η σύμπτωση της συγκεκριμένης ημέρας της εβδομάδας με τον αριθμό 13 αποτελεί εδώ και αιώνες έναν από τους πιο διαδεδομένους δυτικούς μύθους περί κακοτυχίας.

Αλλά από πού πηγάζει αυτή η δεισιδαιμονία και γιατί εξακολουθεί να επηρεάζει τη συμπεριφορά εκατομμυρίων ανθρώπων, οδηγώντας ακόμη και σε αναβολές σημαντικών αποφάσεων, ταξιδιών ή επιχειρηματικών συμφωνιών;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιστορική και θρησκευτική βάση του φόβου

Ο φόβος για τον αριθμό 13, γνωστός στην ψυχολογία ως τρισκαιδεκαφοβία, έχει ρίζες τόσο στη μυθολογία όσο και στη θρησκεία. Στη σκανδιναβική μυθολογία, σε ένα δείπνο των θεών στη Βαλχάλα, ο απατεώνας θεός Λόκι ήταν ο 13ος καλεσμένος, προκαλώντας τον θάνατο του θεού Μπαλντούρ.

Αντίστοιχα, στη χριστιανική παράδοση, ο αριθμός 13 συνδέεται άμεσα με τον Μυστικό Δείπνο. Οι συνδαιτυμόνες ήταν 13: ο Ιησούς και οι δώδεκα μαθητές του. Ο 13ος θεωρείται ο Ιούδας, ο οποίος πρόδωσε τον Χριστό. Επιπλέον, σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση, η Σταύρωση έλαβε χώρα ημέρα Παρασκευή.

Η «μαύρη» Παρασκευή

Η Παρασκευή, ως ημέρα, θεωρούνταν ανέκαθεν «δύσκολη» στη λαϊκή παράδοση. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, η Παρασκευή ήταν η παραδοσιακή ημέρα εκτέλεσης των θανατοποινιτών, γνωστή και ως “Hangman’s Day”. Όταν συνδυάστηκε με τον «κακό» αριθμό 13, δημιουργήθηκε μια ισχυρή ψυχολογική σύνδεση με την ατυχία.

Σήμερα, οι κοινωνιολόγοι και οι ψυχολόγοι εξηγούν τη φήμη της ημέρας όχι μέσω υπερφυσικών φαινομένων, αλλά μέσω της αυτεκπληρούμενης προφητείας.

Όταν κάποιος πιστεύει ότι η ημέρα θα είναι κακή, ασυνείδητα εστιάζει μόνο στα αρνητικά γεγονότα που συμβαίνουν (π.χ. μια μικρή καθυστέρηση στην κίνηση), αγνοώντας τα θετικά και αυτό ενισχύει την προκατάληψη.

Οικονομικές επιπτώσεις

Έρευνες έχουν δείξει ότι την Παρασκευή και 13 σημειώνεται μείωση στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς πολλοί επιβάτες ακυρώνουν τα ταξίδια τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον επιχειρηματικό τομέα, ορισμένοι αποφεύγουν να κλείσουν σημαντικές συμφωνίες, ενώ σε κάποιες χώρες, όπως η Ιταλία, το φαινόμενο είναι ακόμη πιο έντονο, καθώς εκεί ως γρουσούζικος αριθμός θεωρείται το 17 (Παρασκευή και 17).