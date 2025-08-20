“Παραλίγο να πεθάνω”, αποκάλυψε η τραγουδίστρια Tamar Braxton – Το σοβαρό ατύχημα που είχε

Η Tamar Braxton, γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός, αποκάλυψε ότι παραλίγο να χάσει την ζωή της σε ατύχημα που είχε το Σαββατοκύριακο. Μέσω μίας ανάρτησης στο Instagram αποκάλυψε τις σοκαριστικές στιγμές που έζησε, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι φίλος της την βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Χαρακτηριστικά η Tamar Braxton ανέφερε: “Φίλος μου με βρήκε σε μια λίμνη αίματος με τραύμα στο πρόσωπο. Έσπασα τη μύτη μου, έχασα μερικά δόντια και την κινητικότητά μου. Δεν ξέρω καν τι μου συνέβη”.

Πηγή φωτογραφίας: Instagram/tamarbraxton

Ενώ μεταξύ άλλων η Tamar Braxton σημείωσε: “Ο τρόπος που βλέπω τη ζωή τώρα είναι εντελώς διαφορετικός. Καθώς η υγεία μου βελτιώνεται, ξεκινά το ψυχικό μου ταξίδι… προσευχηθείτε για μένα”.

Αφορμή για να αποκαλύψει ό,τι της συνέβη στάθηκε ένα story το οποίο κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γεγονός το οποίο πυροδότησε πληθώρα τηλεφωνημάτων. Έτσι, η Tamar Braxton αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για την περιπέτειά της γνωστοποιώντας τι ακριβώς συνέβη.