Η Lady Gaga φαίνεται πως βιώνει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της. Η διάσημη τραγουδίστρια ενώ κυκλοφορούσε στην Καλιφόρνια, εθεάθη με ένα τεράστιο μονόπετρο στο χέρι της.

Ειδικότερα, η Lady Gaga τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σχέση με τον Μάικλ Πολάνσκι και το ζευγάρι προσπαθεί να διατηρεί χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις.

Ωστόσο, την προηγουμένη Κυριακή (7/4) η Αμερικανίδα τραγουδίστρια εντοπίστηκε στους δρόμους του Δυτικού Χόλιγουντ και συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια.

Στις φωτογραφίες που έχουν κάνει τον γύρω του διαδικτύου, η ίδια φαίνεται να φοράει ένα τεράστιο μονόπετρο στο χέρι της.

