Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «EQ», η Παναγιώτα Βλαντή αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στην δική της εμπειρία σχετικά με το κίνημα MeToo. Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε τον έντονο φόβο που ένιωθε πριν αποφασίσει να μιλήσει για τη σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη στο ξεκίνημα της καριέρας της.

Παρά την αρχική της διστακτικότητα, βρήκε τελικά την εσωτερική δύναμη να αποκαλύψει τα βιώματα που την στοίχειωναν για χρόνια. Σήμερα, στηρίζει έμπρακτα τα θύματα βίας, καλώντας δημόσια κάθε γυναίκα που χρειάζεται βοήθεια να την επισκεφθεί στο καμαρίνι της.

Όλα όσα είπε η Παναγιώτα Βλαντή

«Ήταν πολύ δύσκολο να βρω τη δύναμη να μιλήσω. Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές στη δουλειά μου, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω άλλες γυναίκες να βγουν μπροστά και εγώ να μη μιλήσω. Δεν γινόταν να μην τις υποστηρίξω», είπε χαρακτηριστικά η Παναγιώτα Βλαντή.

Και πρόσθεσε: «Στα 20-21 όταν πήγαινα στις ακροάσεις… το είχαμε μοιραστεί μεταξύ μας, το ξέραμε, απλώς δεν μιλάγαμε. Αυτό δεν με αποθάρρυνε, γιατί αντίστοιχα είχα γνωρίσει και σημαντικούς ανθρώπους με φως. Δεν δεχόμουν ότι αυτή η δουλειά έχει μόνο σκοτάδι».

«Αισθανόμουν πάρα πολύ φόβο, πριν μιλήσω, είχα αγωνία, άγχος. Έλεγα “δεν γίνεται να είσαι κότα”, δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό για εμένα», εξομολογήθηκε η Παναγιώτα Βλαντή.

Να θυμίσουμε ότι η Παναγιώτα Βλαντή υπήρξε μία από τις πρώτες ηθοποιούς στην Ελλάδα που μίλησαν ανοιχτά για τη δική τους εμπειρία σεξουαλικής παρενόχλησης, στηρίζοντας ενεργά το κίνημα #MeToo στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η ηθοποιός έχει αποκαλύψει ότι δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από τον ίδιο ηθοποιό-σκηνοθέτη για τον οποίο είχαν καταγγείλει παρόμοια περιστατικά η Τζένη Μπότση και η Αγγελική Λάμπρη.