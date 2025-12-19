Παναγιώτα Βλαντή: H εξομολόγηση για την κατάψυξη ωαρίων – «Όφειλα στον εαυτό μου να το κάνω»

Με αφορμή την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή», η Παναγιώτα Βλαντή βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση. Η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπική της διαδρομή, κάνοντας μια ιδιαίτερη αναφορά στην απόφασή της να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων.

Αναλυτικότερα, η Παναγιώτα Βλαντή έχει μιλήσει ανοιχτά για την απόφασή της να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων μετά την ηλικία των 40 ετών, χαρακτηρίζοντάς την ως μια κίνηση που της προσέφερε συναισθηματική ηρεμία και ελευθερία.

Η ηθοποιός έχει εξηγήσει ότι αποφάσισε να το κάνει επειδή ένιωθε μια αγωνία για το πέρασμα του χρόνου και θεώρησε ότι το όφειλε στον εαυτό της για να έχει την επιλογή της μητρότητας στο μέλλον.

Όλα όσα είπε η Παναγιώτα Βλαντή

«Το λέω και στα νέα κορίτσια πως είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε οι μαμάδες και ας μην το χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Μπορεί να γίνει μια δωρεά μετά αν θέλεις. Έχουν αλλάξει οι εποχές πάρα πολύ, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, δεν μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο εύκολα, μπορεί να τον βρεις αργότερα στη ζωή σου. Εγώ λέω προτείνω στα κορίτσια να το κάνουν», ανέφερε η γνωστή ηθοποιός.

