Η πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1985 χόρεψε μπροστά στον Κάρολο στον Λευκό Οίκο, γεγονός το οποίο έχει μείνει στην ιστορία. Συγκεκριμένα, μπροστά στα μάτια του Καρόλου και πολλών ακόμη επίλεκτων καλεσμένων χόρεψε για 15 περίπου λεπτά μαζί με τον Τζον Τραβόλτα, ενώ κανένας παρευρισκόμενος δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω τους.

Το δείπνο

Ο Ρόναλντ Ρίγκαν ο οποίος ήταν πρόεδρος της Αμερικής το 1985, διοργάνωσε στον Λευκό Οίκο ένα δείπνο για την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τον Κάρολο. Το παρών έδωσαν πολλοί καλεσμένοι μεταξύ των οποίων και ο Τζον Τραβόλτα, ενώ ήταν η πρώτη φορά που το πριγκιπικό ζευγάρι επισκέπτονταν τις ΗΠΑ.

Ο χορός τους

Λίγη ώρα μετά, η πριγκίπισσα Νταϊάνα μαζί με τον Τζον Τραβόλτα βρέθηκαν στο κέντρο του ballroom χορεύοντας μπροστά στα μάτια των παρευρισκόμενων και του Καρόλου. Οι δυο τους χόρεψαν για περίπου 15 λεπτά, ενώ οι χορευτικές της ικανότητες οι οποίες άγγιζαν επαγγελματία έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη όλων μέχρι και σήμερα.

Ο διάλογός τους

Στο ντοκιμαντέρ με τίτλο “In your Own Words: Diana, Princess of Wales”, ο Τζον Τραβόλτα μίλησε σχετικά με τον διάλογο που είχε μαζί της. Χαρακτηριστικά είπε ότι η πρώτη κυρία του επικοινώνησε ότι η πριγκίπισσα Νταϊάνα θέλει να χορέψει μαζί του και πως αποτελεί την φαντασίωσή της.

Έπειτα ανέφερε: Η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει, την άγγιξα στον ώμο της και εκείνη με κοίταξε. Της είπα: “Θα ήθελες να χορέψεις μαζί μου;” και εκείνη απάντησε “Ναι“. Την οδήγησα στην πίστα και ολόκληρο το δωμάτιο έκανε στην άκρη. Χορέψαμε για 15 λεπτά. Τέλος είπε: “Ήταν μια παραμυθένια στιγμή. Όταν τελείωσε ο χορός μας, κάναμε υπόκλιση και εκείνη έφυγε και η άμαξά μου έγινε κολοκύθα“.

