OGE: «Δεν έχω καμία σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα» – Η πρώτη απάντηση μετά τις φήμες των τελευταίων ωρών

Ο ράπερ OGE προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τη διαρροή προσωπικών φωτογραφιών της πρώην συντρόφου του, Κλαυδίας, με την οποία διατηρούσε σχέση για περίπου δύο χρόνια.

Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση, ζητώντας παράλληλα να πάψει η αναφορά του ονόματός του σε σχετικά δημοσιεύματα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του OGE:

«Επειδή τις τελευταίες ώρες γίνεται αναφορά στο όνομά μου σε ορισμένα sites, σε σχέση με δικαστικά ζητήματα που αφορούν την Κλαυδία, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τα εξής:

Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και δεν με αφορά με κανέναν τρόπο. Παρακαλώ να μην γίνεται οποιαδήποτε χρήση του ονόματός μου σε συνδυασμό με το εν λόγω θέμα, προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και λανθασμένες εντυπώσεις.

Πρόκειται για ένα θέμα που πράγματι υφίσταται, ωστόσο δεν αφορά εμένα σε καμία απολύτως περίπτωση, αλλά σχετίζεται με άλλο πρόσωπο από το παρελθόν της.

Αυτή τη στιγμή, είμαστε όλοι στο πλευρό της Κλαυδίας. Πρόκειται για μία προσωπική της υπόθεση η οποία έχει πάρει ήδη τον δρόμο της», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Klavdia είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision την περασμένη χρονιά με το τραγούδι «Αστερομάτα», καταλαμβάνοντας την έκτη θέση. Εκείνη την περίοδο διατηρούσε σχέση με τον OGE, από τον οποίο χώρισε πριν από λίγους μήνες, επιλέγοντας έκτοτε να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή.