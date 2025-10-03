Oasis: Διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη ο κιθαρίστας Paul “Bonehead” Arthurs

Με καρκίνο του προστάτη διαγνώστηκε ο κιθαρίστας Paul “Bonehead” Arthurs των Oasis όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο ίδιος.

Ο κιθαρίστας των Oasis, Paul “Bonehead” Arthurs, ανακοίνωσε ότι θα χάσει ένα μέρος της περιοδείας της επανένωσης του συγκροτήματος, καθώς υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, έπειτα από διάγνωση που του έγινε νωρίτερα φέτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια ανάρτηση στο X, είπε ότι ανταποκρινόταν καλά στη θεραπεία μετά από μια διάγνωση στις αρχές του τρέχοντος έτους. Τώρα θα προχωρήσει στη δεύτερη φάση της θεραπείας.

«Στις αρχές του έτους διαγνώστηκα με καρκίνο του προστάτη. Τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνομαι πολύ καλά στη θεραπεία, πράγμα που σήμαινε ότι μπόρεσα να συμμετάσχω σε αυτή την απίστευτη περιοδεία» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει: «Τώρα, πρέπει να κάνω ένα προγραμματισμένο διάλειμμα για την επόμενη φάση της φροντίδας μου, οπότε θα χάσω τις συναυλίες στη Σεούλ, το Τόκιο, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ. Λυπάμαι πολύ που θα χάσω αυτές τις συναυλίες, αλλά νιώθω καλά και θα επιστρέψω έτοιμος να ξεκινήσω εγκαίρως για τη Νότια Αμερική».