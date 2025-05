Ο Τζεφ Μπέζος, ο μεγιστάνας της Amazon, και η αρραβωνιαστικιά του, Λόρεν Σάντσες, απαθανατίστηκαν σε άκρως προσωπικές στιγμές στο υπερπολυτελές γιοτ του, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, στα ανοιχτά των Καννών. Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο «Page Six» αποκαλύπτουν μια πιο ανθρώπινη και παιχνιδιάρικη πλευρά του ζευγαριού, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις και συζητήσεις.

Στις φωτογραφίες, η 55χρονη Λόρεν Σάντσες φαίνεται να κάνει ηλιοθεραπεία ξαπλωμένη σε ξαπλώστρα, φορώντας ένα μικροσκοπικό μπικίνι και ένα ψάθινο καπέλο.

Ο δισεκατομμυριούχος αρραβωνιαστικός της βρισκόταν πολύ κοντά της, και σε μια από τις πιο συζητημένες εικόνες, φαίνεται να «χτυπάει» παιχνιδιάρικα τα οπίσθιά της. Μια φίλη τους, που βρισκόταν κοντά και φορούσε επίσης μπικίνι, αποτυπώθηκε να γελά με το περιστατικό, υποδηλώνοντας το χαλαρό και ανέμελο κλίμα.

Κατά τη διάρκεια των στιγμών χαλάρωσης στο πολυτελές σκάφος, η Σάντσες εμφανίστηκε προβάλλοντας τα οπίσθιά της, ενώ σε άλλες φωτογραφίες, ο 61χρονος Μπέζος έτριβε το σώμα της και τη φιλούσε στο αυτί, δείχνοντας την έντονη χημεία μεταξύ τους.

Η Λόρεν Σάντσες στη συνέχεια ακούμπησε το κεφάλι της στα πόδια του, ενώ εκείνος της χάιδευε τα μαλλιά, σε μια τρυφερή κίνηση. Σε άλλες λήψεις, ο Μπέζος έσκυβε πάνω από τη σύντροφό του για να την αγκαλιάσει, αποδεικνύοντας τη στενή τους σχέση.

