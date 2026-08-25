Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλάσια Συμιακού σε βόλτα με το μωρό τους στα Ματογιάννια της Μυκόνου

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλάσια Συμιακού απολαμβάνουν πλέον μια διαφορετική καθημερινότητα, έχοντας καλωσορίσει στη ζωή τους το πρώτο τους παιδί. Ο ερχομός του γιου τους στις αρχές του 2026 έχει γεμίσει το ζευγάρι χαρά, με τους δύο γονείς να περνούν μαζί όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Αυτές τις ημέρες η οικογένεια βρίσκεται στη Μύκονο, όπου συνδυάζει τις καλοκαιρινές διακοπές με χαλαρές βόλτες στο νησί. Ο φωτογραφικός φακός του Mykonos Live TV κατέγραψε τον Νίκο Πολυδερόπουλο και τη σύντροφό του στα Ματογιάννια, μαζί με τον μικρό τους γιο, ο οποίος βρισκόταν στο καρότσι του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυο τους γνωρίζονται και είναι σε σχέση εδώ και περίπου έξι χρόνια, ωστόσο από την αρχή έχουν αποφασίσει να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή σε χαμηλούς τόνους. Δεν είναι, άλλωστε, από τα ζευγάρια που συνηθίζουν να μοιράζονται πολλές λεπτομέρειες της σχέσης τους δημόσια.

Παρότι ο Νίκος Πολυδερόπουλος αποφεύγει να εκθέτει την οικογένειά του στα social media, κατά διαστήματα δημοσιεύει μικρά στιγμιότυπα από τη νέα του ζωή ως πατέρας, δείχνοντας πως η έλευση του παιδιού του έχει αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητά του.